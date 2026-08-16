Dos heridos tras estrellarse una avioneta de una escuela de pilotos en Viana, Navarra

La avioneta se ha desplomado en un campo de cereal ya cosechado y los dos ocupantes han resultado heridos

Los hechos han ocurrido en el camino de Los Corrales, entre el polígono de Cantabria y la carretera A-12

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NavarraDos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral. Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

La Policía ha añadido que el otro varón herido ha sido trasladado a Navarra. En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra. Los hechos han ocurrido en el camino de Los Corrales, entre el polígono de Cantabria y la carretera A-12, en el término municipal de Viana.

La avioneta era de una escuela de pilotos

Según informa 'La Rioja', la aeronave, un bimotor modelo Tecnam 2006, tenía en la cola la rotulación de FlyBy, la escuela de pilotos que tiene base en el aeropuerto de Agoncillo. La avioneta se ha desplomado en un campo de cereal ya cosechado y los dos ocupantes han sufrido heridas de diversa consideración.

Ambas personas, según los profesionales que han participado en el operativo de rescate, se encontraban "conscientes". Efectivos del Servicio Riojano de Salud (Seris), bomberos de Logroño y del parque de Lodosa en Navarra, agentes de la Guardia Civil en la vecina comunidad foral y un helicóptero sanitario de Navarra han acudido a la zona para ayudar en el suceso.