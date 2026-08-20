Las unidades de búsqueda y rescate siguen buscando cuerpos en la zona donde ocurrió la avalancha de lodo

Aumentan a 319 los muertos en el terremoto de Colombia a medida que avanza el desescombro

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Un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en Nariño, Colombia ha dejado 13 muertos y siete heridos. El incidente, ocurrido este miércoles sobre las 5.00, provocó que los mineros que estaban trabajando fueran arrastrados por la avalancha de tierra, según han informado las autoridades.

El hecho ha tenido lugar este miércoles cuando varios hombres que se dedican a la extracción de oro se vieron sorprendidos por una avalancha del río Patía, en el sector conocido como Puerto Rico, en la zona fronteriza con Ecuador. Otras fuentes hablan de una explosión que habría provocado el desprendimiento de tierra.

Otras versiones señalan que una parte de la montaña se habría desplomado, arrastrando a varios de los hombres que a esa hora estaban trabajando en el lugar, según ha informado El Tiempo.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo que se está activando la capacidad institucional para atender la emergencia, en coordinación con la Alcaldía de Policarpa. Se tramita la llegada de funcionarios de la Dirección de Gestión del Riesgo.