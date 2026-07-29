Las autoridades investigan las circunstancias en que se ha producido la muerte: el minero trabajaba en el interior en esos momentos

No es el primer accidente mortal que sufre la mina de potasa de Súria

Compartir







BarcelonaUn minero de 26 años ha muerto tras un accidente en el interior de la mina de potasa de Cabanasses, en Súria, Barcelona, por circunstancias que ahora las autoridades están investigando.

Los hechos han ocurrido durante la mañana, a alrededor de las 11:00 horas, cuando el trabajador se encontraba en el interior de la mina, conocida por la explotación de potasa y porque hace solo tres años, en marzo de 2023, también aquí, en Súria, tres trabajadores murieron tras quedar atrapados en un desprendimiento a 900 metros de profundidad.

PUEDE INTERESARTE Muere un turista delante de toda su familia al volcar la barca con la que recorría las cataratas del Iguazú al sur de Brasil

El minero de 26 años muerto en la mina de potasa de Cabanasses en Súria

El minero fallecido ha sido identificado como Pau Simon, de 26 años y natural de Sant Martí de Torroella, como señala el medio Regio7, que apunta que el joven se vio sorprendido por el colapso de una pared.

En declaraciones recogidas por el citado medio, ICL Iberia (Iberpotash), el grupo propietario de las instalaciones, y la misma vinculada a la tragedia de 2023, ha señalado que “inmediatamente, el protocolo de emergencia se ha activado y la mina donde había unos 240 trabajadores ha sido evacuada".

Tras ello, y en señal de duelo, la actividad en el resto de las instalaciones de la compañía ha sido interrumpida.

Desde la empresa, lamentan “profundamente” el accidente, transmitiendo sus “sinceras condolencias y solidaridad a la familia, colegas y amigos de la víctima”, poniéndose “a su disposición”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“La seguridad es un valor esencial para la empresa y para el Grupo ICL", subrayan, mientras las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y si se siguieron los estrictos protocolos que deben regir la actividad, golpeada ya antes por la tragedia en esta mina de potasa de Cabanasses.