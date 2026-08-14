Agentes de la UME, Guardia Civil y Patrimonio actuaron conjuntamente para sacar del monasterio viejo los bienes culturales, con los restos óseos de los reyes de Aragón

El incendio de Las Peñas de Riglos, en Huesca, desbocado: evacúan cuatro nuevos municipios, y ya son 15, con más de 900 desalojados

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HuescaEl avance imparable de las llamas del incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en Huesca, a punto ha estado de devorar una de las joyas del patrimonio aragonés después de que el fuego cercase el monasterio viejo de San Juan de la Peña. In extremis, la UME, Seprona, agentes de protección de la naturaleza (APN) de la provincia y Patrimonio han tenido que actuar al unísono para, en una urgente y compleja maniobra, rescatar y preservar los bienes históricos hallados en su interior, los cuales son todo un símbolo de Aragón.

Evolucionando de una forma más rápida y peor de la esperada, las llamas se abrieron paso hasta llegar a las puertas del icónico lugar, hasta donde se trasladaron los efectivos en una nueva carrera contrarreloj, y esta vez para emplearse conjuntamente en salvar siglos de historia.

Intervención límite en el Monasterio de San Juan de la Peña por el incendio de Las Peñas de Riglos

A la carrera, personal de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y agentes de protección de la naturaleza (APN) y la Guardia Civil, tuvieron que actuar derribando una puerta para acceder al interior del monasterio, donde operaron rápidamente con el objetivo de sacar los bienes culturales y evitar que se quemaran, tal como ha explicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.

De esa forma, los efectivos desplegados consiguieron, pese a las dificultades de la situación, sacar los restos óseos de los reyes de Aragón; el traje del conde de Aranda; réplicas de un cáliz y varias joyas. Piezas, todas ellas, de un incalculable valor, las cuales han sido trasladadas afortunadamente intactas al Museo de Huesca, donde permanecerán mientras continúa la emergencia.

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Según detalló, por su parte, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, en el lugar se vivió “un momento crítico” ante el temor de que los monasterios pudiesen ser “invadidos por las llamas”, que no dejan de extenderse desde la declaración del incendio forestal de Las Peñas de Riglos el lunes 10 de agosto.

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15 municipios evacuados y más de 900 desalojados

La situación sigue siendo grave y las llamas están lejos de ser controladas. De hecho, durante la madrugada la Delegación de Gobierno de Aragón tuvo que informar del confinamiento de cuatro nuevos municipios: Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.

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El fuego ha arrasado ya más de 8.000 hectáreas y continúa expandiéndose, con más de 900 personas desalojadas.

Junto a los cuatro anteriores, la lista total de municipios evacuados, –un total de 15–, es la siguiente: Bailo, Larués, Santa Cruz de la Serós, Binacua, Ena, Centenero, Botaya, Villalangua, Salinas de Jaca, Alastué, Arbués, Osia, Santa María de La Peña, Triste, La Peña Estación y Yeste.