Los equipos de rescate lograron sacarla de entre los escombros tras siete horas de búsqueda

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PereiraDos días después del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido a Colombia en el que es ya el peor seísmo del siglo en la historia del país, los equipos de rescate continúan trabajando contra reloj para hallar vida entre los escombros. En medio del drama y la destrucción causada por los intensos temblores, cada rescate exitoso representa un atisbo de esperanza frente a lo que es una tragedia en la que los muertos se cuentan ya por centenares, con más de 250, y los heridos por miles, sobrepasando los 2.500.

En un escenario de desolación, una de las últimas víctimas rescatadas ha sido una mujer de 32 años en la ciudad de Pereira, en el oeste del país, y tras alrededor de siete horas de búsqueda específica por parte de los efectivos desplegados en la zona.

La mujer rescatada tras 7 horas de búsqueda, identificada como Daniela Andrea

“Hace pocos minutos, los Bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida", anunciaba el propio presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, celebrando anoche la noticia de su rescate.

De nombre Daniela Andrea Largo Sánchez, ha sido hallada bajo las ruinas de un hotel que colapsó ante la fuerza del seísmo, como ha explicado, por su parte, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara Restrepo, en un vídeo compartido a la ciudadanía.

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Ahora, con más de 40 personas desaparecidas solo en esa ciudad, como ha indicado el presidente colombiano, la búsqueda continúa tanto allí como en el resto de las zonas afectadas por el terremoto.

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Con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, los temblores se extendieron concretamente a otras ciudades densamente pobladas, como Cali, Manizales, Armenia o Quibdó, además de la citada Pereira. En total, solo en estos puntos se concentran, en suma, más de 3,5 millones de personas, lo que ayuda a entender la auténtica magnitud de la tragedia.

"Desastre nacional" y "emergencia económica" en Colombia

Tras lo ocurrido, el Gobierno de Colombia, que ya declaró la situación de "desastre nacional", declarará también la "emergencia económica" en el país para atender a las víctimas del terremoto que se ha cebado especialmente con el noroeste del país.

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"Activamos bajo el marco de la emergencia económica un crédito de hasta 450 millones de dólares (390 millones de euros) con el Banco Mundial para atender esta emergencia", anunció ayer el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una sesión conjunta el Senado y la Cámara de Representantes en la que ha apuntado a que esos fondos "pueden estar disponibles antes de terminar esta semana".

Del mismo modo, el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella pondrá "a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres", para brindar "una reacción rápida" a las necesidades más urgentes de la ciudadanía, según ha señalado Gómez.

"Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres", ha agregado el titular de Hacienda, puntualizando que la "única preocupación" del actual Ejecutivo es que "esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)", pese a que De la Espriella prometió una depuración de este organismo

Al respecto, el Gobierno colombiano del recién llegado Abelardo de la Espriella ha defendido estas medidas pese a "las gravísimas condiciones fiscales que hemos heredado" del gobierno del expresidente Gustavo Petro. "Para nosotros es más importante atender las víctimas y las personas que hoy en día están sufriendo producto del fenómeno del terremoto", ha recalcado.