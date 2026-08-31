Lady Di tenía 36 años cuando el coche en el que circulaba colisionó contra una columna del Túnel del Pont de l'Alma en París mientras escapaban de la persecución de unos paparazzi

Fue una de las figuras públicas más queridas conocida por su trabajo humanitario, cuya personalidad y cercanía con la gente hicieron que los medios la bautizaran como 'la princesa del pueblo'

Compartir







Este lunes 31 de agosto se cumplen 29 años de la muerte de Diana de Gales en un trágico accidente de tráfico en París, Francia. Tenía 36 años cuando el coche en el que circulaba junto a su pareja, Dodi Al-Fayed; su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones; y el conductor del vehículo, Henri Paul, colisionó contra una columna del Túnel del Pont de l'Alma en París mientras escapaban de la persecución de unos paparazzi.

Fue en 1997 cuando la entonces princesa de Gales se subió en aquel Mercedes-Benz negro que acabaría con su vida. El vehículo comenzó a circular a alta velocidad mientras intentaba alejarse de un grupo de paparazzi que los perseguía aquella madrugada del 31 de agosto.

PUEDE INTERESARTE El príncipe Harry y Meghan Markle aterrizan en Reino Unido junto a sus hijos: así será su nueva vida

El conductor del vehículo perdió el control del coche, que chocó contra una columna de aquel túnel cerca del río Sena en la ciudad de París. La pareja y el conductor perdieron la vida en ese mismo instante del accidente mientras que Lady Di fue trasladada al hospital con graves heridas internas.

A pesar de los intentos de los sanitarios de salvar su vida, solo pudieron confirmar su fallecimiento horas después debido a una hemorragia interna causada por las lesiones.

Lady Di, la princesa del pueblo

Lady Di fue una de las figuras públicas más queridas, conocida por su trabajo humanitario. Su personalidad y cercanía con la gente hicieron que los medios hablaran de ella como 'la princesa del pueblo'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En 1981 se casó con Carlos, el entonces príncipe de Gales, hoy Rey Carlos III de Inglaterra. Juntos tuvieron dos hijos, Guillermo, príncipe de Gales y Harry, duque de Sussex. Fue en 1996 cuando se divorció de su marido después de pronunciar en una entrevista para la cadena británica 'BBC' una frase que pasaría a la historia: "éramos tres en este matrimonio, estaba un poco concurrido".

Rompiendo protocolos de la realeza, Lady Di utilizó su fama para apoyar causas sociales. Entre sus acciones más destacadas, trabajó con numerosas organizaciones benéficas, ayudó a cambiar la percepción de la sociedad sobre el sida y apoyó la lucha contra las minas antipersonas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El 6 de septiembre de 1997 se celebró el funeral de Diana de Gales, una multitudinaria despedida por las calles de Londres en un cortejo fúnebre que arrancó en Hyde Park y que recorrió 13 kilómetros hasta el palacio de St. James.

Pero su muerte suscitó diversas especulaciones que no han sido respaldadas por investigaciones oficiales. Para algunos, la muerte de la aristócrata británica fue fruto de una conspiración por parte de la Corona, cuya relación con Diana fue complicada y estuvo marcada por la tensión, especialmente durante su ruptura.

Su hermano rinde homenaje a la princesa con la publicación de un libro

Coincidiendo con el 29 aniversario de su muerte, su hermano, Charles Spencer, publica el "El canto del cisne. Diana, mi hermana", un libro que saldrá a la venta el próximo 22 de septiembre y con el que el excuñado del rey Carlos III pretende exponer la vida de Diana.