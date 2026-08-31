El próximo 9 de septiembre, Oslo se vestirá de luto para dar el último adiós al soberano noruego, que falleció el pasado 28 de agosto a los 89 años

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Tras la muerte de Harald V el pasado 28 de agosto a los 89 años, la Casa Real de Noruega ya ha comenzado con los preparativos de su despedida, que reunirá en Oslo a gran parte de la realeza europea. El funeral de Estado del monarca se celebrará el miércoles 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, en una ceremonia que comenzará a las 13:00 horas. Después, sus restos serán trasladados hasta el mausoleo real de la fortaleza de Akershus, donde descansará junto a otros miembros de la familia real noruega.

A falta de que la lista oficial de asistentes quede cerrada y sea comunicada en su totalidad, ya comienzan a conocerse algunos de los nombres que estarán presentes.

Entre ellos figuran miembros de otras familias reales europeas y, según las informaciones que se manejan estos días, también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presencia de figuras de semejante relevancia convierte la despedida de Harald en una cita internacional de primer nivel.

Los reyes de Dinamarca cambian sus planes para estar en Oslo

Una de las confirmaciones más importantes llega desde Dinamarca. Federico X y la reina Mary tenían previsto realizar una visita de Estado a Bélgica entre el 8 y el 10 de septiembre. Sin embargo, tras conocerse la fecha del funeral de Harald, la Casa Real danesa ha anunciado el aplazamiento de ese viaje.

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La decisión despeja así cualquier duda sobre su presencia en Oslo: el monarca danés y su esposa podrán acompañar a la familia real noruega en la despedida de Harald. Mientras tanto, la visita de Estado a Bélgica será retomada en otra fecha.

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Cabe destacar que las casas reales noruega y danesa mantienen desde hace generaciones vínculos familiares y personales muy estrechos, de hecho, la reina Margarita II de Dinamarca y Harald V eran primos segundos, de ahí que su muerte haya sido recibida con especial pesar en suelo danés.

Bélgica también estará representada

Otro de los grandes nombres confirmados es el de Felipe y la reina Matilde de Bélgica. La presencia de los soberanos belgas adquiere además un significado especial por la estrecha relación existente entre las monarquías europeas y por los numerosos encuentros que Harald mantuvo durante sus 35 años de reinado.

La coincidencia de los reyes belgas y daneses en Oslo hará que el funeral vuelva a convertirse, como sucedió en otras grandes despedidas de monarcas europeos, en un importante punto de encuentro de las familias reales.

De hecho, cuando falleció Isabel II en 2022, Harald, Felipe de Bélgica y Felipe VI de España estuvieron juntos en el funeral de Estado celebrado en Westminster. Aquella ceremonia reunió a gran parte de las casas reales europeas, una imagen que podría repetirse ahora en Oslo, aunque en unas dimensiones más reducidas.

Donald Trump, otro de los nombres en la lista

Entre los rostros internacionales que se espera que estén en Oslo figura también Donald Trump. El presidente estadounidense ya trasladó sus condolencias tras la muerte de Harald, cuyo deceso provocó reacciones de numerosos dirigentes internacionales.

Trump, junto al rey Carlos III y el papa León XIV, expresaron públicamente su pesar por el fallecimiento del monarca noruego. La posible presencia del presidente de Estados Unidos añadiría una dimensión política e internacional al funeral. Harald fue durante décadas una figura muy vinculada al ámbito diplomático y a las relaciones entre Noruega, Europa y Estados Unidos, además de un firme defensor del papel de Noruega dentro de la OTAN.

¿Estarán Felipe VI y Letizia?

Una de las grandes incógnitas para España está en la presencia de Felipe VI y la reina Letizia. Por el momento, no existe confirmación oficial de que los reyes vayan a desplazarse a Oslo el 9 de septiembre.

Su presencia tendría especial significado. Felipe VI también mantiene una relación estrecha con la familia real noruega y, además, es padrino de Ingrid Alexandra, la hija mayor de Haakon y ahora princesa heredera de Noruega. Ese vínculo personal podría ser un elemento clave a la hora de valorar el desplazamiento del monarca español.

Por eso, habrá que esperar a los próximos días y a la actualización de las agendas oficiales de la Casa Real para saber si Felipe y Letizia estarán finalmente en la Catedral de Oslo.

La incógnita cobra todavía más interés si se tiene en cuenta que ambos sí estuvieron presentes en algunos de los grandes funerales reales de los últimos años. En 2022, Felipe VI y Letizia acudieron al funeral de Estado de Isabel II en Londres, junto a numerosos soberanos europeos.

También se espera representación de la Casa Real británica

Otra de las grandes preguntas es quién representará a la monarquía británica. Aunque todavía no se ha confirmado públicamente qué miembro de la familia real británica acudirá a Oslo, se espera que haya representación de la Casa Windsor. La relación entre las familias reales noruega y británica es especialmente estrecha y viene de lejos.

Harald mantenía además una relación personal con la difunta Isabel II y era miembro de una generación de monarcas europeos vinculada a la soberana británica. Cuando Isabel II murió, Harald acudió personalmente a su funeral en Westminster Abbey.

Ahora la incógnita está en quién viajará a Noruega para despedirle. El nombre de Carlos III podría parecer el más evidente por su condición de soberano británico, pero las tradiciones de las casas reales hacen que no sea obligatorio que el monarca sea quien acuda personalmente a todos los funerales de Estado extranjeros. También se ha apuntado a otros miembros de la familia, entre ellos la princesa Ana o el príncipe Guillermo.

La lista de asistentes irá creciendo durante los próximos días.