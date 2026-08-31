El dinero no ha sido reclamado por nadie y su origen sigue siendo un misterio

El hombre que vive en la calle de la ciudad de Belluno halló la maleta con el dinero y decidió repartirlo

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Un hombre, que vive en la calle de la ciudad italiana de Belluno, ha comenzado a lanzar billetes de 50 euros a todo el que pasaba. El incidente, ocurrido hace unas semanas, en un aparcamiento, alborotó la tranquila vida durante un rato hasta que llegó la Policía, aunque el misterio sobre el origen del dinero sigue sin ser aclarado.

El hombre, identificado como Haider, es refugiado iraquí que vive en la calle fue visto por los vecinos caminando con un maletín abierto en una mano y esparciendo los billetes de 50 euros con la otra, alterando al vecindario.

La escena ocurrió el miércoles 5 de agosto por la tarde cuando Haider apareció a un lado de la carretera y, como en una película, puso a volar billetes de 50 euros. La Policía fue alertada por una llamada anónima y tras llegar pudo recuperar 4.000 euros, según ha publicado el Corriere della Sera.

El indigente no mostró ningún interés por la cantidad de dinero, ni por quedarse con él y decidió compartirlo con los desconocidos. Los coches redujeron la velocidad y muchos conductores, incrédulos, pensaron inicialmente que los billetes eran falsos, pero pronto se despejó esta duda porque los 80 billetes de 50 euros que lanzó a los viandantes eran auténticos.

A la llegada de la Policía al aparcamiento, donde el sintecho decidió repartir el dinero, encontrado en una maleta, los agentes recogieron el dinero que totalizaba 4.000 euros. Requisaron la maleta, pero no pudieron saber nada más, porque el hombre es mudo y es casi imposible comunicarse con él. Así que fue posible determinar en qué circunstancia encontró el maletín.

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El maletín con el dinero permanece en la comisaría: nadie lo ha reclamado

El maletín, que presumiblemente contenía todo el dinero original, llegó a la comisaría, donde ha permanecido durante días sin que nadie reclamara su contenido.

Tampoco se ha presentado ninguna denuncia por la pérdida o robo del maletín con el dinero lo que ha vuelto la historia más misteriosa: ¿a quién pertenecían el maletín y el dinero? ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué nadie denunció su pérdida o robo? Las preguntas siguen en suspenso.

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La policía, tras esperar a que alguien llamara a la puerta para reclamar el dinero, entregó la suma completa al Ayuntamiento, que no ha informado qué hará con el dinero.