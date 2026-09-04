Salvador Illa y la embajadora de España en Ucrania, ilesos en el ataque ruso en Kiev

Rusia ha atacado la sede de del Servicio de Seguridad ubicada en la capital ucraniana.

La guerra entre Rusia y Ucrania ya es la de los drones cada día más dañinos y sofisticados

Compartir







El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de visita en Kiev, y la embajadora de España en Ucrania, Adela Díaz, se encuentran bien tras el ataque ruso contra la sede del servicio de seguridad en la capital ucraniana, según han asegurado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con ellos.

Lo han confirmado fuentes de Exteriores a EFE que han señalado además que el ataque ha coincidido con el acto de presentación de credenciales de la nueva embajadora, que ha tenido que ser suspendido al celebrarse en un edificio próximo al ataque.

Salvador Illa, por su parte, se encuentra en Kiev, en el último día de su viaje a Ucrania, donde este viernes se ha reunido con la religiosa con la monja catalana de origen argentino Sor Lucía Caram, con quien recorrió las instalaciones de un hospital de la Guardia de Frontera.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado "enérgicamente" el ataque ruso contra la sede del Servicio de Seguridad, en una "escalada inaceptable: va contra los civiles, el patrimonio y la paz", ha dicho Albares a través de las redes sociales refiriéndose también a que se ha producido cerca de la catedral de Santa Sofía, patrimonio mundial de la humanidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

De igual modo, ha expresado todo su apoyo a la embajadora y al equipo de la Embajada, que realizan "un gran trabajo en condiciones muy difíciles". La diplomacia y el derecho "son más fuertes que la agresión", ha recalcado el ministro.

Un dron ruso que iba dirigido contra la oficina del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha alcanzado esta tarde la sede central de esta estructura de espionaje ucraniana sin que haya trascendido si ha habido víctimas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Zelenski promete una "respuesta tangible"

El presidente de Ucrania ha denunciado este ataque ruso con drones a la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania en Kiev, un incidente del que todavía no se conoce un balance de víctimas. En sus redes sociales ha confirmado que un dron ruso ha impactado contra el edificio central del Servicio de Seguridad, "frente a la Catedral de Santa Sofía".

"Todos los servicios de emergencia están en el lugar. Todos los afectados recibirán la asistencia necesaria. El dron iba dirigido directamente a la oficina del jefe del Servicio de Seguridad en ese edificio", ha afirmado el mandatario ucraniano, en referencia al responsable de la agencia, Oleksandr Poklad, con el que ha mantenido contacto telefónico.

Zelenski ha anunciado represalias tras el ataque y señala que Poklad tiene órdenes de dar "una respuesta adecuada y tangible a los rusos". "En la medida de lo posible, una que replique este ataque", ha apuntado, avanzando un ataque recíproco.

Poco después, el líder ucraniano ha informado de una reunión con el responsable del Servicio de Seguridad de Ucrania sobre los preparativos para la "respuesta activa" a los ataques rusos contra el centro de Kiev. "La geografía de nuestra respuesta ha sido determinada. El momento se elegirá para garantizar resultados", ha asegurado.

En la misma línea, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha señalado que el ataque representa una "gran escalada" del conflicto que "exige respuestas resueltas".

"Moscú lanza este ataque durante un renovado impulso por la paz, lo que deja al descubierto su verdadero rechazo a la diplomacia", ha incidido el jefe de la diplomacia ucraniana, quien ha pedido que los socios internacionales "condenen sin ambigüedades estas acciones" y aumenten la presión sobre Moscú.

Kiev viene denunciando una escalada militar en el conflicto, con la intención declarada de Rusia de mantener lo que considera una ventaja en la guerra antes de sentarse a negociar el fin de las hostilidades. Por su parte, las fuerzas ucranianas han incrementado durante las últimas semanas sus ataques con drones, en un intento de que se noten las consecuencias de la guerra en la propia Rusia.