Gonzalo Barquilla 04 SEP 2026 - 18:58h.

Adrián Oliver Suárez, florista de 48 años, perdió la vida tras sufrir un accidente de moto en el alto de La Cobertoria, en Asturias

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Consternación en el Principado de Asturias por la muerte de Adrián Oliver Suárez, un florista de 48 años muy conocido en el mercado de El Fontán de Oviedo, que perdió la vida este jueves tras sufrir un grave accidente de moto en el alto de La Cobertoria, entre los concejos de Lena y Quirós. El motorista, natural de Avilés y residente en Oviedo, circulaba junto a varios amigos cuando se salió de la vía en una curva y cayó por un desnivel.

El cuerpo de Adrián fue localizado ya de noche después de que sus compañeros, que habían perdido su rastro durante la ruta, iniciaran una búsqueda y avisaran al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

La intervención de vecinos de la zona permitió finalmente encontrar al motorista, que había sufrido múltiples fracturas tras el impacto contra un árbol. Adrián deja pareja y dos hijos, Gabriel y Martín, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'.

Un florista muy vinculado a El Fontán

Adrián Oliver Suárez, de 48 años, era una de las caras vinculadas al mercado de El Fontán de Oviedo. El fallecido era hijo de Julio Oliver y Azucena Suárez, propietarios de Plantas Villor, y había desarrollado su actividad profesional en el negocio familiar dedicado al mundo de las plantas y las flores.

La empresa familiar cuenta con una trayectoria que se remonta a 1980 y mantiene también actividad en Llanera. Adrián tenía además presencia en las publicaciones en redes sociales de Plantas Villor y del Mercado de El Fontán, donde compartía contenidos relacionados con el cuidado de las plantas y atendía a los clientes en el puesto situado en la parte exterior del mercado.

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El pasado mes de junio, Adrián aparecía precisamente en un post en el que explicaba cómo cuidar una planta de interior. El contenido invitaba a los clientes a acudir a su tienda, donde el florista ofrecía sus consejos sobre el cuidado de las plantas. A nivel personal, además, también mostró sus aficiones: era un fiel seguidor del Real Oviedo.

Adrián deja pareja y dos hijos

Adrián Oliver Suárez deja pareja, Elena, y dos hijos, Gabriel y Martín. Sus padres, Julio Oliver y Azucena Suárez, figuran también entre los familiares que despiden al florista en una esquela publicada tras su fallecimiento.

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La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 4 del Tanatorio Los Arenales de Oviedo, según apunta una plataforma funeraria de la región.

Este sábado, 5 de septiembre, a las 12:00 horas está prevista la celebración de la Palabra en la capilla del tanatorio. Después de la ceremonia se procederá a su incineración.

Una ruta en moto que terminó en tragedia

Adrián realizaba una ruta junto a varios amigos cuando estos perdieron su rastro mientras descendían La Cobertoria en dirección a Quirós. Tras iniciar su búsqueda sin éxito, sus compañeros avisaron al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias alrededor de las 20:30 horas.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos del Principado de Asturias y agentes de la Guardia Civil de Tráfico. El equipo encargado del atestado tuvo que desplazarse desde Luarca. Finalmente, fueron vecinos de la zona quienes ayudaron a los amigos a localizar el cuerpo ya de noche, destacan fuentes locales como 'El Comercio' y 'La Nueva España'.

Según la información disponible sobre el accidente, la motocicleta se salió de la calzada en una curva e impactó contra un árbol, antes de caer por un desnivel. Adrián sufrió múltiples fracturas, varias de ellas incompatibles con la vida. La moto con la que realizaba la ruta era prácticamente nueva. Allegados y vecinos han rendido homenaje al florista en una especie de altar improvisado en el mercado de El Fontán de Oviedo, donde han depositado flores, velas y mensajes escritos.