Una joven andaluza explica su experiencia hospitalaria y pide no poner música a los pacientes que estén en coma ya que "se escucha todo"

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“Por favor, no le pongáis música a la gente que está en coma o, por lo menos, si yo vuelvo a estar en coma no me la pongáis”. Es la clara petición que ha lanzado desde su cuenta de TikTok Kenya Moreno, una joven que se ha hecho viral por tratar de acabar con los mitos sobre la UCI y los pacientes que están en coma.

Moreno, que estuvo un mes en coma, ha contado su experiencia hospitalaria y pide a los familiares tener cuidado con los estímulos externos, ya que, “las personas que estamos en coma seguimos escuchando”, cuenta.

Su madre, en un intento de tener un detalle sentimental para animar a su hija durante su estancia hospitalaria, decidió ponerle música a la joven andaluza mientras permanecía en su cama. Algo que acabó convirtiéndose una tortura musical en bucle para Kenya.

La joven cuenta que, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, la gente en coma sigue escuchando. Su madre decidió comprar el disco ‘Lo mejor está por venir’ de Los Gemeliers, el que era el grupo favorito de Kenya en ese momento. Dejó una radio en la habitación y dejó la canción reproduciéndose en bucle todo el mes.

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“En todos mis sueños tenía esa música de fondo, que a mí me encantaba el disco, pero es que ya llegó un momento que yo dentro del sueño era como una tortura una y otra vez”, explica.

La joven aprovecha el vídeo para abrir otro melón, el de los aires acondicionados en las UCIs. “También sentimos la temperatura de la habitación. Yo tenía muchísimo frío, no sé que pasa en la UCI, que ponen los aires tan fuerte”, recuerda.

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Dice que su madre le preguntó a las médicas si ella tendría frío, a lo que respondían que estaba bien. “Yo me estaba muriendo de frío, tenía frío en el sueño y encima la canción que no paraba”, concluye su vídeo.