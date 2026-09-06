Los aeropuertos afectados son Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara

La actividad en estos aeropuertos estará cancelada por un periodo indeterminado de tiempo

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IndonesiaLa erupción del volcán Anak Krakatoa, que causó un tsunami en 2018, ha obligado a cerrar temporalmente seis aeropuertos de Indonesia, entre ellos el internacional de Yakarta, uno de los principales del Sudeste Asiático, debido a la presencia de ceniza, lo que ha afectado a más de 370 vuelos, informó el Gobierno este domingo.

Situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa -‘hijo del Krakatoa’ en indonesio- registró el viernes en la noche una erupción que cesó este domingo, explicó -en un comunicado- la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien descartó un riesgo de tsunami en esta oportunidad.

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La dispersión de cenizas volcánicas obliga al cierre

El Ministerio de Transporte de Indonesia anunció que, debido a la dispersión de cenizas volcánicas hacia las provincias de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu, permanecerán cerrados temporalmente cinco aeropuertos de la isla de Java –Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara– y el Radin Inten de Sumatra.

La actividad en estos aeropuertos estará cancelada por un periodo indeterminado de tiempo que dependerá de los resultados de las continuas evaluaciones de la situación que están llevando a cabo las autoridades.

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El Soekarno-Hatta, uno de los principales centros de conexión aérea del Sudeste Asiático, situado en Yakarta, ha sufrido gran parte de las alteraciones por la ceniza volcánica: permanece cerrado desde la 1:30 hora local (18:30 del sábado), con 202 vuelos afectados, 172 de ellos cancelados, 18 retrasados, siete aplazados, cuatro desviados y uno que tuvo que regresar tras haber despegado.

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El director general de Aviación Civil, Lukman F. Laisa, fijó en más de 22.000 el número de pasajeros afectados solo en el aeropuerto internacional de la capital indonesia, en rutas internacionales que conectan con Singapur, Hong Kong, Sídney, Seúl, Doha, Ámsterdam y Kuala Lumpur; y en nacionales que tienen como origen o destino Denpasar –en la turística isla de Bali–, Lampung y Surabaya.