El fuego se declaró en el salón Panacée, en un edificio comercial

Solo había una salida y relativamente estrecha, lo que dificultó enormemente la evacuación

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KinshasaAl menos 22 personas han muerto y varias más han resultado heridas como consecuencia de un incendio declarado en la noche del viernes al sábado en un salón de bodas de Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo.

El fuego se declaró en el salón Panacée, en un edificio comercial, ha explicado el alcalde de la comuna de Lingwala, Norbert Mushiga Nzindula, que ha dado la cifra de fallecidos en declaraciones al portal de noticias congoleño Actualité. Los heridos fueron trasladados a varios hospitales de la ciudad.

Solo había una salida

"El balance provisional de fallecidos esta mañana, 5 de septiembre de 2026, es de 22, con numerosos heridos ingresados en los servicios de urgencias del Hospital Vijana, el Hospital Cinquentenario, el Hospital Campo Kokolo y el antiguo Hospital Maman Yemo", ha relatado Nzindula.

El alcalde ha explicado que solo había una salida y relativamente estrecha, lo que dificultó enormemente la evacuación de los presentes. El pánico resultante agravó la situación, con presencia de humo.