Los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 04:15 horas de la madrugada en una casa ubicada en la calle Siquier

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La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a dos jóvenes implicados en un violento asalto a un anciano de 88 años en su casa en Palma. Los acusados, junto a otro delincuente, entraron durante la madrugada en la vivienda de la víctima y le robaron una cadena de oro que llevaba en el cuello, según informa 'Diario de Mallorca'.

Los investigadores del grupo de Atracos de la Jefatura de Palma identificaron a los autores y descubrieron que dos de ellos habían huido de la isla. Así, los agentes alertaron a la capital catalana para que los detuviesen al llegar a la ciudad.

El anciano tuvo que ser atendido por heridas en el cuello, brazo y manos

Los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 04:15 horas de la madrugada en una casa ubicada en la calle Siquier, en la barriada de La Soledat. Tres jóvenes forzaron la puerta principal de la vivienda y se colaron, según la investigación. Los intrusos entraron en la habitación donde el anciano estaba durmiendo, se abalanzaron sobre él, le quitaron una cadera de oro que llevaba colgada en el cuello y se fugaron.

La víctima alertó a los servicios de emergencias y tuvo que ser atendido por las heridas sufridas en el cuello, el brazo y las manos. El anciano presentó una denuncia y aportó como pruebas las imágenes de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en la casa.

Los dos arrestaron cogieron un vuelo rumbo a Barcelona

El caso estuvo en manos del grupo de Atracos de la Policía Nacional. Los agentes observaron que los delincuentes llevaban guantes y calcetines en las manos para no dejar huellas pero acabaron arrestando a dos de los implicados.

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Los agentes descubrieron que los dos arrestados habían cogido un vuelo rumbo a Barcelona y alertaron a sus compañeros para que los arrestasen justo después del aterrizaje. Ambos están acusados de delitos de robo con violencia y lesiones mientras las autoridades continúan la búsqueda del tercer implicado.