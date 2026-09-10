Un incendio por una batería externa obliga a evacuar un avión a punto de despegar en Milán: hay dos pasajeros heridos
146 pasajeros fueron evacuados y dos de ellos sufrieron heridas leves al descender por los toboganes de evacuación
Un vuelo con destino Málaga sufre una emergencia tras detectar humo en la cabina durante su llegada al aeropuerto
Un avión de easyJet tuvo que abortar el despegue en el aeropuerto de Milán Malpensa tras un incendio aparentemente provocado por el sobrecalentamiento de una batería externa que se encontraba en una maleta de mano.
Según adelanta ‘Corriere della Sera’, los 146 pasajeros a bordo fueron evacuados y dos de ellos sufrieron heridas leves al descender por los toboganes inflables de evacuación. El vuelo U23905 tenía como destino Praga.
El Airbus A320 de easyJet despegó de la plataforma de la Terminal 2 a las 17:24, pero una vez en la pista de rodaje, se detuvo a las 17:31 justo al lado de la estación de bomberos . Esto se debe a que, según la reconstrucción inicial, los pilotos tuvieron que declarar una emergencia por humo a bordo provocado por el incendio.
Según las investigaciones preliminares, la causa fue un incendio provocado por una batería externa para cargar dispositivos móviles, propiedad de uno de los pasajeros. Los pilotos desplegaron entonces los toboganes de emergencia para evacuar a todos los pasajeros.