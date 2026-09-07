El avión recibió la autorización para realizar la aproximación a la pista 12 con prioridad mientras se activaban los servicios de emergencia

Un avión con destino a Londres emite un código de socorro internacional 7700 en pleno vuelo

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Un vuelo procedente de Bristol, Reino Unido, ha sufrido una situación de emergencia durante su llegada al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Según informa 'Málaga Hoy', la tripulación detectó humo en la cabina y los pilotos comunicaron la situación a los servicios de control para aterrizar con prioridad.

La cuenta de Controladores Aéreos en la red social X han explicado que los pilotos trasladaron la información a los servicios de control mientras se acercaban al aeródromo malagueño. Los dos pilotos tuvieron que colocarse las máscaras de oxígeno por el humo que había en cabina.

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El vuelo pudo aterrizar con normalidad

El avión recibió la autorización para realizar la aproximación a la pista 12 con prioridad mientras se activaban los servicios de emergencia del aeropuerto como medida preventiva. El vuelo completó la operación de aterrizaje con normalidad y abandonó la pista sin incidencias y, después de las comprobaciones necesarias, la actividad en el aeropuerto siguió con normalidad.

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La compañía ha afirmado que el vuelo, el EZY2715 de easyJet, había solicitado un aterrizaje urgente debido a un posible problema técnico. EasyJet ha asegurado que el avión aterrizó sin incidentes y que fue recibido por los servicios de emergencia "únicamente como medida rutinaria y de precaución".