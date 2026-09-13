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Internacional

17 montañeros muertos tras una avalancha en el Cáucaso ruso

17 montañeros muertos tras una avalancha en el Cáucaso ruso
17 montañeros muertos tras una avalancha. EFE

  • La avalancha sorprendió a 33 montañeros, diez de los cuales pudieron descender por sus propios medios

  • Desde la avalancha se ha puesto en marcha una operación de rescate para intentar localizar a los desaparecidos

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Al menos 17 personas han muerto como consecuencia de la avalancha ocurrida el pasado 6 de septiembre en la garganta de Bezengi, en la región del Cáucaso fronteriza entre Rusia y Georgia, según el último balance oficial.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de la región rusa de Kabardino-Balkaria ha dado cuenta de la localización de un cadáver, el decimoséptimo, que ha sido trasladado hasta Nalchik en helicóptero.

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La avalancha sorprendió a 33 montañeros

La avalancha ocurrió el 6 de septiembre y sorprendió a 33 montañeros, diez de los cuales pudieron descender por sus propios medios, algunos con lesiones.

Desde entonces se ha puesto en marcha una operación de rescate para intentar localizar a los desaparecidos.

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