El Partido Socialdemócrata ha obtenido un 28,4% de apoyo, con lo que sigue siendo en el partido más votado

Los partidos conservadores y de centro que gobiernan suman el 46,8%

Compartir







SueciaLos partidos de la oposición liderados por el Partido Socialdemócrata de Suecia (S) han logrado un 51,3% de votos en las elecciones celebradas este domingo en Suecia, ligeramente por delante del 46,8% que suman los partidos conservadores y de centro que gobiernan y contando también con el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que apoya la coalición sin contar con representación en el Consejo de Ministros.

En concreto, el Partido Socialdemócrata ha obtenido un 28,4% de apoyo, con lo que sigue siendo en el partido más votado y con más representación en el Riksdag, el Parlamento unicameral sueco, seguido del Partido Moderado del primer ministro Ulf Kristersson, con un 18,1% de votos, según el estudio de Valu para la televisión pública sueca SVT.

El tercero ha sido el partido de extrema derecha SD, encabezado por Jimmie Akesson, que logra un 18,1%, un punto menos que en las elecciones de 2022.

El resto de partidos

Por detrás se sitúan el Partido de la Izquierda (V, 8%), que supera al Partido del Centro (C, 7,5%). El Partido Verde (MP, 7,4%) escala hasta el sexto puesto por delante del Partido Demócrata Cristiano (KD, 6,1%) y del Partido Popular Liberal (L, 5,4%). La entrada de los liberales en el Parlamento puede ser fundamental para la aritmética posterior.

Kristersson ha gobernado Suecia tras a firma en 2022 del Acuerdo de Tido, por el que la extrema derecha no entró en el Gobierno, pese a estar por encima del Partido Moderado, y lo apoyó a cambio de que se asumiera buena parte de su agenda en materia de inmigración, asilo y control fronterizo.