Claudia Barraso 15 SEP 2026 - 19:31h.

La familia ha explicado que no han podido encontrarla con vida tras desaparecer durante dos semanas en la montaña

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La atleta de élite canadiense Kalia McCrystal ha fallecido después de estar desaparecida durante más de dos semanas. Así lo ha confirmado su familia después de que se le perdiera la pista el 1 de septiembre cuando estaba entrenando para el ascenso y descenso del Cervino, en Matterhorn.

La deportista estaría practicando varias veces la ruta y fue ese día cuando se la vio en la cima, cuando se cruzó con unos montañeros polacos tras iniciar el descenso a las 3:45 del mediodía. Fue su compañera y atleta, Hillary Gerardi quien dio el primer aviso a través de redes sociales por si alguien la había viso y podía dar noticias de ella.

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Sin embargo, los días empezaron a pasar y nadie sabía nada más de ella, algo que preocupaba a las autoridades y que disminuían las probabilidades de encontrarla con vida. A través del perfil de su amiga, la familia de Kalia, confirmaba su fallecimiento en un duro comunicado donde explicaban que fue el equipo de rescate de montaña de la “Guardia di Finanza ha trabajado incansablemente para explorar todas las vías posibles de su paradero”.

El comunicado de la familia

“Era una persona increíblemente especial. Afrontaba la vida con una combinación de determinación y diversión. Su ausencia dejará sin duda, un enorme vacío en las comunidades en las que estaba tan implicada, tanto en el skyrunnning, como en Squamish y más allá. Para nuestra familia, las cosas nunca volverán a ser iguales. Kalie significaba muchísimo para nosotros como hermana e hija y su pérdida es algo que llevaremos con nosotros para siempre”.

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Pese a los esfuerzos de todas estas semanas por parte de los equipos de emergencia por encontrar a la atleta, finalmente no han podido confirmar que estuviese vida: “Aunque deseamos desesperadamente haber podido encontrarla, encontramos cierta paz al saber que estaba haciendo aquello que la hacía sentirse más viva entre las montañas, lugar donde más en casa se sentía”.

Los equipos de emergencia del país han suspendido su búsqueda y después de todos esos días en paradero desconocido, han explicado que es muy difícil que la mujer de 38 años estuviese por algún punto de la cima de la montaña todavía con vida, ya que a esa altura y tantos días, es imposible sobrevivir sin comer ni beber.