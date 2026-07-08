Claudia Barraso 08 JUL 2026 - 18:01h.

Jorge Alcaraz grabó a un grupo de personas sin material y experiencia descendiendo por un nevero en Pirineos

El rescate de dos senderistas valencianos atrapados mientras subían el Aneto: las imágenes del angustioso momento

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Jorge Alcaraz es un joven zaragozano que ha publicado en sus redes sociales una peligrosa escena que contempló por parte de un grupo de personas que muy seguramente no conocían los riesgos de ascender el pico Taillón pasando por la Brecha de Ronaldo, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, un recorrido que suele estar nevado durante todo el año.

Este joven suele salir todos los fines de semana a hacer rutas por la montaña y, el hecho de haberse encontrado una escena tan peligrosa por parte de unos jóvenes que seguramente desconocían lo que estaban haciendo y el riesgo que había en sus acciones, le empujó a grabar un vídeo y compartirlo con todos sus seguidores para informar a mucha gente como el grupo de las consecuencias de este tipo de actividades.

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“Hay muchísima gente haciéndolo sin crampones, sin material. Se están cayendo”, decía mirando a cámara. Después decidió enfocar al grupo de personas que, en fila india y sin “el material adecuado para hacer la ruta” iban caminando por las capas de nieve de la montaña. Es por esto y por las cada vez más frecuentes noticias de que muchos excursionistas han tenido que ser rescatados en puntos muy difíciles de la montaña que, Jorge decidió trasmitir un consejo que puede salvar vidas.

Los consejos del profesional antes de hacer una ruta

“Yo por ejemplo he llamado al refugio y les he preguntado si para esta ruta es necesario usar los crampones. A mi me han dicho que si y me han explicado lo que había, entonces los he cogido, he venido y estoy haciendo la ruta de manera correcta. Mi consejo es que llaméis a los refugios antes de hacer cosas así porque a estas alturas del verano todavía hay muchas capas de nieve”.

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En el vídeo del joven aparece cómo las personas que iban bajando la montaña, sufrían resbalones y se iban cayendo conforme iban descendiendo, ya que no tenían el material necesario para ello. Otro de los conejos que ha dado Jorge a todos sus seguidores y excursionistas que vayan a visitar la montaña, es que “hay que mirar el tiempo el mismo día. Sí, el mismo día porque cambia bastante”.

“También hay que informar a alguien de la ruta que vas a hacer, ser consciente de lo que vas a hacer y no sobreestimar tu nivel”. Este último aspecto es uno de los motivos por el que muchas personas han tenido que ser rescatadas por los equipos de emergencias ya que no supieron qué se iban a encontrar a cierta altitud de la montaña y pensaron que serían capaces de poder subir a picos demasiados altos y difíciles para su capacidad y experiencia.