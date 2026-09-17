Marruecos exhibe como socios a Estados Unidos e Israel en plena crisis de Ceuta

David Cacho 17 SEP 2026 - 16:31h.

Marruecos se comprometió hace seis años al restablecimiento de relaciones con Israel en los llamados Acuerdos de Abraham: ahora se ha firmado la apertura de embajadas.

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Con todo lo que está ocurriendo en Ceuta hoy Marruecos e Israel con la intevención de Estados Unidos han firmado un acuerdo. Ayer España recibía el apoyo contundente de la presidenta de la Comisión Europea, que advertía de que Ceuta es una frontera europea, no solo española.

Hoy es Marruecos el que exhibe sus galones diplomáticos, que son Estados Unidos e Israel. Marruecos se comprometió hace seis años al restablecimiento de relaciones con Israel en los llamados Acuerdos de Abraham. Ahora se ha firmado la apertura de embajadas. A cambio, Washington y Tel Aviv han reconocido la soberanía marroquía sobre el Sáhara Occidental.

Pero resulta que aquí se juntan dos países, Estados Unidos e Israel, cuyos gobiernos han sido durísimamente criticados por el gobierno de Pedro Sánchez, que ahora los acusa incluso de alentar o agitar el avispero de Ceuta, Que precisamente ha creado -por acción u omisión- el tercer invitado en la mesa: Marruecos. Lo seguro es que en esa mesa hoy se ha hablado de Ceuta.