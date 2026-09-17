El Gobierno le recuerda al presidente ceutí la Ley de Extranjería y le vuelve a hacer saber que son competencia de Ceuta

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CeutaUn mes y medio después de la entrada ilegal de miles de migrantes desde la frontera de Marruecos a Ceuta otro gran asunto que quedan todavía por resolver es el de los menores. Sobre todo, tras el comentario de Sánchez desentendiéndose de su situación y señalando a Vivas.

Por su parte, el presidente ceutí insiste en que todos deben ser devueltos a sus países de origen como se hizo en 2021. Sin embargo, la intención de Vivas podría tener consecuencias ya que no respetar los trámites en algunos de aquellos casos acarreó condenas para dos altos cargos.

El choque político por la crisis de Ceuta y los cientos de menores migrantes que se encuentran en la ciudad

Desde el Gobierno de España se ha achacado que Vivas no ha colaborado con el Ejecutivo "en ningún momento", sostiene Óscar Puente en una de sus últimas declaraciones.

Sin embargo, el propio Vivas asegura en 'El Programa de Ana Rosa' que se quedaría "tranquilo si se dedicaran a meterse conmigo, a descalificarme, pero se emplearan a fondo en solucionar los problemas que tiene nuestra ciudad".

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Las palabras de Sánchez, Puente y Vivas son acusaciones cruzadas de deslealtad y falta de cooperación institucional.

Tampoco han dudado en avivar las llamas de la polémica otros rostros políticos del Gobierno como Óscar López o de la oposición como Ester Muñoz y Ana Vázquez, ambas del PP, que apuntan a las elecciones que se prevén en 2027.

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El conflicto ya se ha europeizado de la mano de Feijóo que, reunido con el comisario de Migración, le ha pedido que Bruselas presione al Gobierno de Sánchez para agilizar los retornos.

Los que tampoco se han querido quedar quietos han sido los ministros Marlaska y Elma Saiz que han pedido a la UE que acelere las reformas legales de retornos y la protección internacional en crisis migratorias en línea con lo anunciado ayer por Ursula Von der Leyen.

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Precisamente es en esta cuestión donde sigue el choque político. El presidente de Ceuta insiste en que se retorne a todos los migrantes que entraron de forma ilegal a la ciudad, incluidos menores, como se hizo en 2021.

No hay que olvidarse que, hace cinco años, la justicia ya sentenció que fueron devoluciones ilegales. Por eso, el Gobierno le recuerda a Vivas la Ley de Extranjería y le vuelve a hacer saber que los menores que han entrado de forma ilegal desde Marruecos son competencia de Ceuta al estar en su territorio.