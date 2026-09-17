El máximo representante del club acudirá para trasladar su apoyo al pueblo ceutí

La respuesta del Real Madrid ante el gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté con la camiseta de apoyo a Ceuta: es una decisión personal de los jugadores

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El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitará Ceuta este viernes para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras la situación derivada de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio.

La visita, además, llega rodeada de interés mediático, contextualizada en un momento que se desarrollará solo unos días después de que se generase gran revuelo en torno a los madridistas de Vinicius Junior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté precisamente por su gesto tras una iniciativa promovida desde la Asociación de Empresarios de Valencia y acogida por clubes como el Levante, el Villarreal o el Elche para lucir camisetas de apoyo a la población de la ciudad autónoma con el lema ‘Todos somos caballas’, en alusión al modo afectuoso con el que también se reconoce a los ceutíes, y en apoyo a ellos.

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Concretamente, los tres jugadores del club saltaron al campo con las camisetas, pero recogidas y no extendidas del todo, algo que ha generado todo tipo de reacciones, con muchas críticas entre ellas, cuestionando por qué decidieron hacerlo así, algo ante lo que Mbappé, uno de los protagonistas, ya ha contestado: “Tengo toda la solidaridad con Ceuta, pero no quería priorizar sufrimientos”.

“Era una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo estoy contra la gente de Ceuta pero no, absolutamente no. No tengo nada contra ellos y yo apoyo 100% con mi pensamiento en ellos. Pero quería tener también un pensamiento por toda la gente que sufre, porque al final soy humano y no quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena de ver eso en el mundo. Soy un chico que quiere lo mejor para el mundo que tenemos”, dijo en declaraciones a AS, explicando que pretende siempre un mensaje de “positividad y paz”, deseando que todo “se solucione rápido”.

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La cuestión, que se convirtió en una de las más comentadas del Elche-Real Madrid del martes, sacudió también al Villareal-Betis del lunes, –en este caso por las críticas desde el lado marroquí vertidas sobre el jugador bético Abde, nacido en Marruecos y al que algunos acusaron entre insultos y amenazas de “traicionar a la patria”, así como al Levante-Barcelona del domingo, donde los jugadores del Barça no lucieron la camiseta, cuestión que se está comentando también en las últimas horas.

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Con todo ello en contexto, el máximo mandatario del club madridista acudirá previsiblemente este viernes a Ceuta acompañado de Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, y el presidente de honor, José Martínez 'Pirri', oriundo de la ciudad autónoma.

Durante su estancia, se espera que se reúnan con las autoridades ceutíes, trasladando su apoyo en estos momentos complejos y aún de creciente tensión.