Los hechos se produjeron en una de las rutas de tráfico marítimo más concurridas y complejas del planeta

Las advertencias de los marineros de la zona tratando de evitar la colisión resultaron en vano

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La tripulación de un barco pesquero chino vivió momentos de pánico y desesperación después que un carguero de bandera panameña se acercase cada vez más a una colisión inminente contra ellos. En medio del mar en aguas de Singapur, los gritos clamando por sus vidas y por un cambio de rumbo del gran buque fueron en vano: el impacto terminó produciéndose, como captaron en vídeo desde el lugar.

Pese a las advertencias, el carguero, –un portacontenedores mucho más grande que el pesquero–, siguió la trayectoria hasta chocar y provocar que el otro barco se inclinase pronunciadamente desde uno de sus costados, comenzando a entrar el agua en la cubierta mientras. en un sálvense quien pueda, los marineros trataban de salvar sus vidas.

El choque entre el carguero y el barco pesquero, en una ruta marítima clave

A la espera de la investigación sobre las circunstancias del choque, el incidente, grabado también desde otro barco, no ha dejado de generar especulaciones. Singapur, en aguas del mar de la China Meridional, está en una de las rutas de tráfico marítimo más concurridas y complejas del planeta. Además, cerca de estas aguas no son infrecuentes las embestidas de buques de la Guardia Costera china contra pesqueros filipinos. Sin embargo, esta vez han sido los chinos las víctimas.

Los barcos implicados, concretamente, han sido identificados como el carguero First Margaux, de bandera panameña, y el Luqing Yuanyu 108, de bandera china.