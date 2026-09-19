El hombre ha sufrido una caída a una poza mientras practicaba barranquismo

Los efectivos de emergencia desplazados al lugar han confirmado que el varón accidentado resultó fallecido

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GranadaUn hombre ha fallecido en la tarde de este sábado tras sufrir una caída a una poza mientras practicaba barranquismo en el municipio granadino de Carautas, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

No se pudo salvar su vida

En una nota, el 112 ha detallado que recibió el aviso del suceso sobre las 14,10 horas, en el que se pedía ayuda para un varón que había sufrido una caída a una poza mientras hacía barranquismo en el barranco de Trevélez.

El centro coordinador de emergencia informó de inmediato a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los efectivos de emergencia desplazados al lugar han confirmado que el varón accidentado resultó fallecido y no se pudo hacer nada por salvarle la vida.