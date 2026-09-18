Muere un submarinista de 38 años en una inmersión nocturna en las Illes Medes, en Girona

La Guardia Civil ha activado el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y ha encontrado el cuerpo del submarinista fallecido sobre las 14.20 horas

El novio de la buceadora muerta en la Cueva del Agua, en Murcia, será investigado por homicidio imprudente

Compartir







Un submarinista de 38 años ha muerto este viernes tras realizar una inmersión nocturna este jueves en las Illes Medes (Girona), han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Según ha avanzado 'El Diario de Girona', el compañero con quien realizó la actividad ha avisado este viernes por la mañana de que su amigo no había vuelto a casa, ya que se separaron durante la inmersión.

La Guardia Civil ha activado el GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) y ha encontrado el cuerpo del submarinista fallecido sobre las 14.20 horas.