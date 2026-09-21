La mujer ha resultado ganadora en una carrera en la India a la que se inscribió por el premio de tan solo 34 euros que le ayudaría a pagar los estudios de su hija

Su historia se ha hecho viral, poniendo de manifiesto el alto coste de la educación en uno de los países más poblados del mundo

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Ramabai Ranveer, mujer viuda de 47 años, resultó ganadora en una carrera de tres kilómetros en la India a la que se inscribió motivada por un premio económico que le ayudaría a pagar los estudios de una de sus hijas. Sin experiencia y descalza, su historia se ha hecho viral, poniendo de manifiesto el alto coste de la educación en el país.

La mujer, que trabaja como cocinera y jornalera en el oeste de la India, necesitaba dinero para que una de sus hijas pudiera seguir formándose. Ranveer, que dejó de estudiar a los 13 años, no quiere que sus hijas repitan su historia y con esta hazaña ha demostrado todo lo que está dispuesta a hacer por ello.

Un esfuerzo enorme para una pequeña cantidad de dinero

Nunca antes había corrido, ni siquiera tenía el calzado adecuado para hacerlo. Descalza y con sus chanclas en la mano, Ranveer consiguió adelantar a sus rivales y hacerse con el premio de 3.000 rupias, una suma de tan solo 34 euros que ha ido destinado a la compra de libros y material escolar.

Su historia se ha hecho viral y ha abierto un debate en la India sobre el alto coste del sistema educativo en uno de los países más poblados del mundo. Tal y como informa el medio 'BBC', ambas hijas de Ranveer, Pooja y Arati, están intentando superar las pruebas de acceso a empleos en el Estado.

Según la información proporcionada por el medio británico, Pooja se está preparando para el reclutamiento policial en la academia donde su madre trabaja. Arati, estudiante de Informática en la Universidad, se está preparando para los prestigiosos exámenes de la función pública.

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Movilizaciones de los jóvenes ante el problema educativo con el que conviven

El descontento ante esta situación provocó la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, ante las presiones del Cockroach Janta Party (CJP), un movimiento juvenil conocido el Partido Popular de las Cucarachas.

Ocurrió tras las movilizaciones de la Generación Z, después de que el Examen Nacional de Elegibilidad y Admisión, la prueba nacional de acceso a Medicina, fuera cancelado tras una filtración, obligando a más de dos millones de estudiante a repetir el examen en junio.