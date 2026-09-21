Manuel Pimentel Jaén, 21 SEP 2026 - 05:29h.

En Sierra de Segura, los padres han anunciado que sus hijos no irán a clase de forma indefinida hasta que se les dé una solución

La Junta de Andalucía propone abonar una beca de entre 1.875 y 5.750 euros por alumno para compensar a los afectados

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La falta del servicio de transporte escolar en Jaén ha dejado este inicio del curso a más de 1.600 alumnos de la provincia sin medios gratuitos para ir al colegio.

Concretamente, el problema afecta a 1.618 alumnos de 32 municipios jienenses. Unos 220 de ellos son escolares de 15 colegios de Infantil y Primaria y cerca de 1.400 estudiantes en 26 institutos de Educación Secundaria.

La situación se produce al quedar desiertas 56 rutas de transporte no cubiertas porque a las empresas que prestan ese servicio no les resulta económicamente viable.

Para paliarlo, la Junta de Andalucía ha decidido poner en marcha unas becas extraordinarias por importe total de 4,5 millones de euros para compensar a los perjudicados. Pero la solución no convence a las familias que han decidido movilizarse y organizar plataformas.

Huelga de alumnos

En Segura de la Sierra, principal foco de las protestas, se ha creado la Plataforma de Familias Afectadas por la Ausencia de Transporte Escolar para exigir una solución que permita a los estudiantes desplazarse a sus centros educativos.

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Allí son decenas de alumnos y alumnas que no pueden acudir al IES Sierra de Segura, que está en Beas de Segura, y los padres han decidido que sus hijos no irán al instituto en señal de protesta indefinida hasta que se dé una solución a esta situación. Además, anuncian nuevas movilizaciones.

Además de Segura de la Sierra, la falta de autobuses se extiende por toda la provincia, como en Alcaudete, Torredelcampo, Jódar, Porcuna o Arjona. En este último hay unas 18 familias afectadas que se están organizando en sus coches particulares para llevar a sus hijos.

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“Es una locura”, afirma Ana Belén. Su hija, que vive en Arjonilla, empieza este año a cursar segundo de Bachillerato en el IES Ciudad de Arjona: "Es el curso más importante y la selectividad se la puede ir al garete, no puede perder días de clase", asegura indignada esta madre. Como el resto de afectados, recibió un mensaje cuatro días antes del inicio del curso informándoles de que no disponían del servicio de transporte escolar.

Ana Belén coincide con el resto de familias en que la propuesta de la Junta de Andalucía de abonar una beca de entre 1.875 y 5.750 euros por alumno no sirve para ayudarles: "Dicen que nos lo pagarán a final de curso pero hay muchos que no pueden gastarse todos los días el dinero en el taxi y cobrarlo después". Además, esta vecina no se explica por qué la Junta, en vez de pagar esas ayudas a las familias, no negocia con las empresas autobuseras para que cubran un servicio que, incide, "hemos tenido toda la vida y que sigue en el resto de Andalucía".

Estos padres hacen hincapié en que hay niños de la ESO que tienen que ir obligatoriamente y que además, las faltas de asistencia no las justifican: "En el centro dicen que no saben si la falta de transporte es una falta justificada", afirma Ana Belén.

Accidente de tres alumnos

Muchos padres se están organizando como pueden para llevar o recoger a los menores a sus centros educativos. "Es un descontrol, porque muchos pueden ir a llevarlos pero no recogerlos porque están trabajando. Tienen que quedar para recoger a otros chicos del pueblo con la responsabilidad que supone llevar en tu coche a menores que además no son tus hijos", subrayaba Ana a 'Informativos Telecinco'.

De hecho, este martes ya se produjo un accidente de tráfico en el que tres alumnos del IES de Quesada resultaorn heridos cuando se desplazaban hacia Huesa. El turismo se salió de la calzada quedando con las ruedas hacia arriba. El conductor era uno de los alumnos, mayor de edad, que había recogido a otros dos estudiantes para llevarlos a Huesa debido a la falta de autobús escolar.