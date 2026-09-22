Pedro Sánchez garantiza a Delcy Rodríguez el compromiso de España con Venezuela

Sánchez y Rodríguez han mantenido una conversación en Nueva York, donde han coincidido en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU

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El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha garantizado este martes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el compromiso de España con su país y con el futuro de la región.

Sánchez y Rodríguez han mantenido una conversación en Nueva York, donde han coincidido en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Saludo en la Asamblea de la ONU

El Gobierno español ha informado de que la presidenta venezolana se acercó al lugar que ocupaba Sánchez para saludarle y le pidió poder seguir hablando sobre la situación de su país.

El jefe del Ejecutivo le respondió que por supuesto está dispuesto a ello y que España está comprometida con el futuro de la región.