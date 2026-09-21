En la imagen difundida por el presidente de EEUU aparece una parte del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica

Trump anuncia un "acuerdo" con Dinamarca y Groenlandia para el "control" de la seguridad de la isla

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump presume de propiedad sobre Groenlandia, tras meses anunciando su intención de comprarla. El republicano publicó este domingo una foto en la que se ve su cara al mirar de perfil un globo terráqueo y en la que se lee "Su hemisferio" en clara referencia al acuerdo con Dinamarca sobre la seguridad de la isla ártica, según la imagen que ha difundido en su plataforma Truth Social.

La imagen del globo, que oculta la parte inferior de su cara, muestra una parte del océano Ártico, Groenlandia y partes de Norteamérica, ha sido publicada en su cuenta en la red social de su propiedad luego de que el mandatario anunciara a finales de esta semana un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que otorgará a Washington el control permanente de la seguridad y otras necesidades del territorio autónomo danés, además de impedir que otros países establezcan bases militares o realicen determinadas inversiones sin su autorización.

"Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", escribió Trump para dar a conocer la noticia. El acuerdo, que se hizo público este viernes, se firmará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir de este lunes.

Dinamarca asegura que ha firmado "un buen trato" para la seguridad de Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el presidente del territorio autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen han volado este domingo a Nueva York, donde firmarán lo que han definido como un "buen trato" para la seguridad de la isla ártica, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos.

La primera ministra de Dinamarca señaló que en los últimos días y semanas ha estado en estrecho contacto con sus homólogos de Alemania, Francia y el Reino Unido, los países nórdicos vecinos y los socios de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para informarles del acuerdo, del que no han trascendido aún detalles concretos.

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Frederiksen confirmó antes de tomar el avión en declaraciones a la corporación de radiodifusión pública de Dinamarca, DR, que va a reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Nueva York, y afirmó que tiene una "excelente relación" con el mandatario.

"En un mundo convulso, creo que este acuerdo es positivo para nuestra seguridad. Tanto desde una perspectiva europea como desde el punto de vista del reino, como desde la perspectiva de la OTAN", ha subrayado la mandataria, a quien espera en Nueva York su ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen.

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El presidente del Comité Militar de la Alianza Atlántica, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, señaló la víspera en Copenhague que el "acuerdo es muy bienvenido".

Según Washington, el pacto otorga a Estados Unidos la capacidad de "hacer lo necesario en Groenlandia" para garantizar la seguridad de la isla y de EE.UU., incluida la presencia permanente en la isla y los derechos de sobrevuelo, además de permitir aumentar el número de bases estadounidenses si fuera necesario.