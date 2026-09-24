Respecto a las acusaciones de haber cometido un genocidio en Gaza considera que "es la mayor mentira del siglo".

La ONU, un espejo perfecto del mundo que tenemos: conflictos, populismo y cancelación

Compartir







"Si hay otros cobardes morales que todavía no se han retirado de la sala, por favor retírense ahora”. Ha sido la reacción del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de que la sala de la ONU se quedara casi vacía tras el abandono de decenas de personas y el abucheo de otras tantas.

Durante su intervención, ha tratado directamente el ataque a Irán. Según ha explicado el primer ministro israelí, la ofensiva "fue una de las decisiones más fáciles que he tenido que tomar nunca".

PUEDE INTERESARTE Trump amenaza con aniquilar Irán si no hay acuerdo, cree que Cuba caerá provocando su estampida de la ONU y firma un acuerdo con Groenlandia

"Al defenderse, Israel también está defendiendo a muchos de los países cuyos delegados acaban de abandonar esta sala", ha subrayado. "De hecho, quiero que sepan que muchos de sus líderes incluso nos dan las gracias en privado por haber eliminado las armas nucleares de Irán".

Además, el presidente israelí ha apuntado que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán fue difícil pero, de no haberlo hecho, "todos estaríamos muertos".

"Me comprometí a evitar la dictadura asesina de Irán para que no se dotara con la bomba atómica, unas armas nucleares que tenían por objetivo destruir a Israel, armas nucleares que podían ser una amenaza para el mundo entero. Y es exactamente lo que hice".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Vamos a ganar, no tenemos alternativa”, ha dicho el primer ministro de Israel: “El 7 de octubre del 2023 es el día más sombrío de la historia de Israel. En este día horrendo, miles de palestinos de terroristas palestinos entraron a Israel desde Gaza. Los terroristas de Hamás cometieron la mayor masacre de judíos desde el Holocausto”.

Respecto a las acusaciones de haber cometido un genocidio en Gaza considera que "es la mayor mentira del siglo".