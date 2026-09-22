Logra un acuerdo con Groenlandia y Dinamarca: amenaza a Irán con aniquilarla si no pacta y dice que Cuba caerá, aunque negocia con ellos.

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Donald Trump se ha convertido en el rey de la Cumbre de la ONU, una vez más. Sus formas, de nuevo, han provocado revuelo aunque el fondo sea siempre menos categórico que sus palabras. El presidente de EEUU amenaza económicamente -los aranceles son su arma preferida-, usa la fuerza si es necesario - de forma evidente en Irán o quirúrgica en Venezuela, con pactos bajocuerda-, para lograr lo que le interesa. poder, dinero y control.

Lo ha vuelto a demostrar en la Cumbre de la ONU donde ha arremetido contra la Corte Penal Internacional, a la que no otorga ninguna autoridad. Y donde ha contestado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con sus actos. Este se preguntaba en su discurso lo siguiente.

"Las crisis a las que se enfrenta el mundo son esencialmente una cuestión de poder: ¿Quién tiene lo tiene? ¿A quién se le niega? ¿Cómo se usa? ¿Cómo está cambiando? Hoy le pregunto a los líderes mundiales su actuaremos para garantizar que el poder se rija por la ley o por la fuerza, por cooperación o coerción, por responsabilidad hacia los jóvenes y las generaciones futuras o indiferencia ante su destino. Porque los desafíos definitorios de nuestra era son expresiones del poder. Y ellos determinarán si el mundo se hunde más profundamente en la división e inestabilidad o avanza hacia la cooperación, la justicia y la seguridad colectiva (...) El poder militar por sí solo no garantiza la paz. El poder económico por sí solo no trae estabilidad. Un mundo multipolar interconectado puede crear las condiciones para una resolución de problemas globales más equilibrada y representativa".

Y Trump ha dejado claro que el poder lo tiene EEUU, también la capacidad de cooperación buscando sus intereses o de coerción por conseguirlo. Y no parece Trump apostar por un mundo multipolar interconectado.

Trump ha vuelto a hacer uso de su particular modo de hacer política. Primero ha señalado que aniquilará Irán si no se firma un acuerdo...aunque cree que no tiene sentido no llegar a uno antes de noviembre. Es decir, palo y zanahoria, bravuconería, pero conciencia de que la inflación de los precios de la energía puede arruinar su presidencia.

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No contento con eso ha dejado claro que Cuba caerá, al considerarlo un estado fallido, provocando el abandono de los representantes del país de la Cumbre, pero mantiendo unas conversaciones que no han cesado con los líderes comunistas. De nuevo, más dureza en las formas que en el fondo.

"El Gobierno de Estados Unidos es incapaz de aceptar que Cuba es y tiene el derecho a ser un país plenamente soberano e independiente. Ninguna de las falsedades del presidente de Estados Unidos en la ONU puede negar ese hecho", ha afeado el jefe de la diplomacia cubana en redes sociales.

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Rodríguez ha incidido en que "Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos ni para ningún país" y ha remarcado que, en cambio, el bloqueo económico y la "asfixia energética" de Washington si pone en riesgo a la isla. "Es un acto de genocidio y de castigo colectivo. Somos un país de paz y merecemos la paz. Cuba no es una amenaza. El bloqueo sí lo es", ha reaccionado el ministro de Exteriores cubano a las palabras que Trump ha dedicado al país caribeño durante su intervención en la 81 edición de la Asamblea General de la ONU.

Y Trump, finalmente, ha convertido a Groenlandia en su nuevo mejor amigo, al firmar con ellos y Dinamarca un acuerdo de seguridad. Después de meses de amenazas sin sentido, el acuerdo deseado por EEUU para alejar a China de esa zona del mundo se ha logrado.

Al hablar de Venezuela, tras la captura de Maduro y los acuerdos con su número dos -las elecciones no corren prisa y los opositores han sido apartados- para hacerse con el control del petróleo del país.

Trump espera un acuerdo con Irán "justo después de las elecciones" de noviembre: "No tiene sentido no hacerlo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este martes que un acuerdo con las autoridades iraníes para poner fin al conflicto en Oriente Próximo tendrá lugar "justo después de las elecciones" de mitad de mandato previstas para el 3 de noviembre en Estados Unidos, al tiempo que ha asegurado que "no tendría sentido no lograrlo".

"Creo que este acuerdo llegará después de las elecciones, porque no tiene sentido para ellos no hacerlo. Están esperando a ver qué tal me va en las 'midterm'", ha aseverado durante su intervención en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, que está teniendo lugar en la ciudad de Nueva York.

En este sentido, se ha preguntado si realmente habrá un acuerdo "que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande que nunca antes, quizá incluso uno de los más grandes de Oriente Próximo" o si "habrá que aniquilarlo". "¿Tendré que hacerlo rápidamente, para evitar darles la oportunidad de matar y destruir a la gente y atacar de nuevo a otros países?", ha apuntado.

El magnate neoyorquino, que ha indicado en anteriores ocasiones que espera que el fin de la guerra esté "a la vuelta de la esquina", ha asegurado que el Partido Republicano saldrá airoso de la contienda electoral. "Estaré apoyándoles", ha afirmado. "Los iraníes no se dan cuenta de que no soy yo el que se presenta a los comicios directamente", ha añadido.

Así, ha reivindicado su papel como un líder que "ha logrado la paz". "Como presidente de la nación más extraordinaria de la historia, no tengo interés en permitir que los peligros crezcan ni un día más, por lo que mientras otros hablan, yo actúo", ha afirmado.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he logrado la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido fortaleza, yo la he utilizado para convertir a Estados Unidos en el país más poderoso del mundo", ha puntualizado, antes de señalar que "no hay mayor ejemplo de amenaza como aquella a la que hace frente Estados Unidos con Irán".

"No existe mejor ejemplo de un peligro al que se permitió ganar fuerza poniendo en riesgo al mundo que el principal patrocinador del terrorismo: la República Islámica de Irán", ha sostenido Trump, que ha destacado que sus acciones han permitido "salvar miles de vidas inocentes en Gaza" y "devolver a sus casas a los rehenes israelíes" tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que fueron "financiados por Irán", según ha especificado.

Sobre el desarrollo de un programa nuclear iraní, ha insistido en que "nunca" permitirá a Irán obtener un arma nuclear: "cuando accedí al cargo, abrí inmediatamente negociaciones con Irán y les ofrecí cooperación económica a cambio de poner fin al programa nuclear, pero se negaron por completo, lo cual fue un gran error".

"Espero que los europeos se den cuenta de esto, de que si hubieran logrado sus objetivos, habrían logrado expandir todo su terror por todas partes. Hay que aislarlos a nivel nuclear. A pesar de las propuestas (...) el régimen continuó construyendo un gran misil y un armamento con drones que amenazaban la seguridad. También construyeron un misil capaz de alcanzar Europa, y estaban muy orgullosos de ello", ha explicado.

Trump, que ha aventurado una bajada del precio del petróleo próximamente, ha lamentado que "esta fue la realidad que Estados Unidos tuvo que hacer frente, una realidad que muchos prefirieron ignorar". "Todos ignoraron esto, muchos presidentes y muchos otros. Después de dar a Irán todas las oportunidades para un acuerdo, tomé una decisión para asegurarme de que ningún Estado tuviera que enfrentarse a un problema tan desastroso, tan catastrófico", ha continuado.

Es así que ha subrayado que, "gracias a la puesta en marcha de la ofensiva" lanzada junto a Israel, las capacidades militares iraníes "han desaparecido". "Su economía ha desaparecido. Lo único que sigue estando es la inflación, que está destruyendo el país", ha señalado, antes de dar las gracias al Consejo de Seguridad de la ONU por aprobar una resolución "condenando los ataques terroristas de Irán".

Cuba "es un estado absolutamente fallido"

El mandatario estadounidense ha vuelto a señalar que el Gobierno cubano "caerá" próximamente y ha insistido en que su Administración "busca un cambio fundamental de la situación en Cuba, donde el régimen comunista está bajo gran presión, la mayor presión que han tenido nunca". "Es un estado absolutamente fallido. Está fallando como nunca antes, y va a caer", ha aseverado.

Trump ha asegurado que el secretario de Estado, Marco Rubio, "está tratando de negociar" con ellos, un papel en el que se está "entregando a fondo". "Veamos qué pasa (...) El régimen cubano también se ha pasado décadas coordinándose con los radicales y las redes comunistas de la izquierda aquí, en Estados Unidos, incluido Antifa", ha advertido, durante unas declaraciones que se han producido en ausencia de la delegación cubana, que ha abandonado la sala al completo.

Además, ha abordado el acuerdo petrolero con Venezuela, el cual considera una "victoria". "Si sumamos a Estados Unidos y a Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo. Así que es, tal vez, el mayor acuerdo. Fue una guerra, pero es, quizás, el mayor acuerdo jamás realizado. Al vencedor le corresponde el botín", ha detallado.

"Nuestras acciones en Venezuela son prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país echen raíces en ninguna parte del hemisferio occidental. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro inigualable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos", ha manifestado en relación con la operación militar llevada a cabo en enero y que ha propiciado el encarcelamiento de Nicolás Maduro en Nueva York a la espera de que se celebre el juicio en su contra.

"Durante décadas, otras administraciones permitieron que gran parte de esta región fuera dominada por bandas despiadadas y cárteles de la droga sanguinarios, pero eso se acabó. Al asumir el cargo, designé a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y desplegué al Ejército para eliminarlos. Los cárteles son el Estado Islámico del hemisferio occidental", ha apuntado.

EEUU firma un acuerdo sobre Groenlandia

Otro punto clave para alivio de la OTAN ha sido el acuerdo entre EEUU, Groelandia y Dinamarca.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado este martes que el acuerdo alcanzado con Dinamarca sobre Groenlandia permite a Washington construir "tantas bases militares como sean necesarias" en la isla para garantizar la seguridad, por lo que ha destacado que se trata de un acuerdo "permanente" y "muy bueno".

"Este acuerdo no tiene fecha de vencimiento", ha aseverado Rubio durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, donde ha aclarado que "todo lo que tiene que ver con Groenlandia tiene que ver con la seguridad nacional".

Así, ha explicado que esto está relacionado, a su vez, con "la defensa del Ártico" y de las rutas marítimas. "Es de vital importancia. Teníamos un acuerdo pero era necesario modernizarlo y ponerlo al día. Ahora tenemos uno nuevo, que es bueno para Groenlandia y Dinamarca, porque también aporta seguridad a los dos y es para siempre", ha apuntado.

"Nos permite iniciar un proceso de inversión junto a Dinamarca. Gracias a él evitaremos despertar un día y darnos cuenta de que las empresas chinas han llegado y que, a efectos prácticos, se han hecho con el territorio, como ya han hecho en otras partes", ha aseverado. "Han construido puertos en diferentes partes del mundo, y un puerto es como una base militar, puede que un día desplieguen allí su Armada", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que si bien "varios presidentes estadounidenses comprendieron la importancia geográfica de Groenlandia, no ha sido hasta que ha llegado el presidente Donald Trump que se ha hecho algo realmente al respecto".

"Creo que esto es algo que nos facilita las cosas y que está relacionado con la OTAN, porque ahora cualquier país que no sea de la OTAN que quiera invertir allí tiene que pasar por un proceso del que ya formamos parte y del que tendremos el control, junto con Dinamarca y Groenlandia", ha apostillado.

"Es un logro fantástico y es un gran acuerdo. Trump es el primero que verdaderamente ha hecho algo que es muy bueno para Estados Unidos, para su seguridad, pero también para la OTAN, para Dinamarca y para Groenlandia", ha zanjado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, también se mostró satisfecho con el acuerdo, aunque reconoció explícitamente que "ha sido un camino lleno de altibajos". En sus redes sociales ha señalado que "ha sido un camino lleno de altibajos. Pero aquí estamos, con un acuerdo en mano con el que todos podemos estar muy satisfechos. Compartimos una larga historia. Y compartimos la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestra región. Hoy damos otro paso importante juntos, con pleno respeto a la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y al derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación. La historia nos une. Nuestro futuro exige que permanezcamos unidos".

Ley de sanciones contra Rusia

Trump, que ha dicho estar colaborando "muy estrechamente" con Rusia y Ucrania en un intento por lograr el fin de la guerra, ha asegurado que utilizará la ley de sanciones aprobada recientemente "si es necesario". "En honor al senador Lindsey Graham firmé una nueva y poderosa ley aprobada por el Congreso que me otorga enormes facultades arancelarias y, de ser necesario, tendré que utilizarlas", ha amenazado.

No obstante, ha aclarado que espera que el conflicto se resuelva de una forma u otra, "más rápidamente de lo que la gente cree", al tiempo que ha anunciado que Estados Unidos "comenzará de inmediato el proceso de despliegue militar en Groenlandia" siguiendo el acuerdo alcanzado con las autoridades danesas.

"Estados unidos está de vuelta y nuestro país es más fuerte hoy que nunca antes. Nuestra economía es la envidia del mundo, nuestro Ejército es nuestro honor más poderoso, nuestra energía llena el mundo, nuestra nación es enorme", ha defendido.