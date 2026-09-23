La ONU, un espejo perfecto del mundo que tenemos: conflictos, populismo y cancelación

David Cacho 23 SEP 2026 - 22:12h.

El delegado de Estados Unidos se ha ido mientras Pezeshkian acusaba a su país de ser el verdadero terrorista.

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La ONU está siendo un espejo perfecto del mundo que tenemos: hay conflictos, hay populismo y hay cancelación. El presidente de Irán no ha ido con la mano tendida y ha mostrado la foto del Líder Supremo Ali Jamenei, asesinado al comienzo de la operación contra Irán, y de las niñas de un colegio también asesinadas. El delegado de Estados Unidos se ha ido mientras Pezeshkian acusaba a su país de ser el verdadero terrorista.

El argentino, Javier Milei, se ha encarado directamente con su anfitrión y ha vuelto a decir que Las Malvinas son Argentinas. Ha acusado a la ONU de ser "una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos"

Por su parte, Zelenski, el presidente de Ucrania, con cuatro años y medio de guerra a la espalda y varias décadas en la cara, ha pedido poner fin a una guerra que es una carnicería. Rusia ha perdido, según sus cifras, 250.000 hombres en ocho meses. Y ha alertado de que Putin nunca tiene suficiente.

La Asamblea de la ONU sí nos ha dejado una imagen de armonía, pero también inquietante y contradictoria. La de Donald Trump y Delcy Rodríguez. El cambio en Venezuela parece haber sido solo un intercambio de cromos. Así ha transcurrido la jornada en la ONU.

Irán reclama en la ONU su derecho a defenderse y a la energía nuclear con fines pacíficos: "No somos terroristas"

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reclamado ante la Asamblea General de la ONU el derecho a defenderse y trabajar la energía nuclear, al tiempo que ha acusado a Estados Unidos de ser el verdadero responsable de la inestabilidad en la región. "No somos terroristas", ha enfatizado. "Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado. Sin ningún fundamento jurídico, sin ningún motivo. Vengo de un Irán donde bombardearon una escuela (...) Eran niños inocentes que no habían cometido crimen alguno", ha lamentado Pezeshkian al tiempo que ha mostrado imágenes de los funerales.

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"Estados Unidos, utilizando armas con múltiples ojivas, se llevaron por delante a los niños. (...) Quienes son terroristas y forman a terroristas nos describen a nosotros como tales", ha expresado el presidente iraní, quien ha incidido en que su país no ha hecho más que defenderse "con toda la fuerza posible".

Pezeshkian ha asegurado que la guerra en la región les ha sido impuesta y ha cuestionado que Irán sea bombardeado mientras se sienta en la mesa de negociación al mismo tiempo que Israel comete impunemente un "genocidio" en la Franja de Gaza.

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"¿Somos nosotros la fuente de la inestabilidad? ¿Somos los que causamos la inestabilidad? ¿Los que cometen actos terroristas y violan los derechos? ¿Son ellos los protectores de la paz y la estabilidad?", se ha preguntado Pezeshkian, que ha recordado que al igual que Irán se ha sometido al escrutinio internacional, Israel nunca ha permitido una revisión de su capacidad nuclear.

En ese sentido, ha recordado que Israel no es miembro de los tratados contra la proliferación de armas nucleares y que "durante su vergonzosa existencia no ha permitido ni una inspección y, sin embargo, se les premia con todos los medios necesarios bombardear cualquier capital de la región a voluntad".

"El arma nuclear está en Israel pero los inspectores están en Irán. Israel asesina pero es Irán el que padece las sanciones", ha apuntado Pezeshkian, quien ha insistido en que tan solo buscan la energía nuclear para "poder progresar, no para amenazar a las sociedades".

"Para nosotros la tecnología nuclear pacífica forma parte del progreso inherente. Para nuestros pacientes supone tratamiento, para el sector agrícola supone seguridad alimentaria, para la industria supone progreso", ha dicho.

"Irán no acepta que la energía nuclear esté a disposición exclusiva de unos pocos. No vamos a bajar la cabeza y ceder el derecho que nos corresponde. Decimos no a las armas nucleares, pero también no a las limitaciones a la tecnología nuclear", ha expresado.

Pezeshkian también ha puesto de relieve que las particularidades de Oriente Próximo provocan que las crisis y las guerras "se contagien" en los países de la región y ha defendido que sean ellos quienes deban resolver sus conflictos. "Queremos contar con vecinos fuertes", ha dicho.

"No hemos de convertirnos en un juguete a manos de los agresores del exterior. Ninguna relación con una potencia extranjera puede convertirse en una herramienta para amenazar a los países vecinos de la región", ha incidido. Así, por ejemplo, ha denunciado que desde el exterior se pretenda cerrar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras "siguen proporcionando misiles y tecnología militar letal para generar inseguridad en todas las tierras que circundan esas vías de navegación".

Pezeshkian también ha tenido palabras para Palestina, "una herida abierta en la conciencia de la cuna internacional", ha dicho el presidente iraní, que se ha referido a Gaza como "un símbolo del fracaso de los mecanismos internacionales para prevenir el sufrimiento".

"Durante décadas han adoptado resoluciones. Sin embargo, ha continuado la ocupación y la violencia. No podemos hablar de paz y hacer caso omiso de Palestina. La paz duradera en Asia Occidental es imposible sin justicia para Palestina. Mientras persista la ocupación, la agresión y la injusticia en el mundo, continuará la resistencia", ha advertido el presidente de Irán.

La resistencia, ha explicado, es lo único que le queda a los pueblos del mundo cuando están siendo víctimas de una potencia exterior "¿Qué alternativa les queda? ¿Someterse al acoso? ¿Ser expulsados de sus tierras y guardar silencio? ¿Y que cuando se defiendan se les tache de terroristas?, se ha preguntado.

Pezeshkian ha concluido su intervención apelando a la cooperación y a la igualdad de derechos entre las naciones, advirtiendo a su vez a los países de Oriente Próximo que ninguno de ellos por sí solo es capaz de conseguir la estabilidad en la región. "Cuando unos objetivos solo benefician a unos cuantos privilegiados, el mundo es uno mucho más peligroso para todos", ha dicho.

Zelenski advierte de que nunca es "suficiente" para Putin pero asegura que "fracasará" en la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado ante la Asamblea General de Naciones Unidas que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "fracasará" en el conflicto en el país vecino y le ha afeado que quiera la guerra y no la paz. "Esta guerra ridícula con Ucrania tiene que acabar. No conozco a ningún líder mundial que pueda decir otra cosa a nadie, que esté abiertamente a favor de esta guerra con la excepción de un hombre", ha manifestado ante la 81ª edición de la Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.

El mandatario ha recordado que ya van casi cinco años de guerra, desde el lanzamiento de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, años en los que "los generales rusos han intentado llevar a cabo la orden loca de Putin de quedarse con el Donbás".

"Tenemos un archivo de vídeos de drones que muestran miles y miles de rusos pereciendo (...) Es una locura, pero siguen acudiendo allí a esas zonas de muerte a morir pero lo siguen haciendo porque es lo que Putin quiere", ha lamentado en una intervención en la que ha cifrado en más de 248.000 los soldados rusos caídos en combate entre enero y agosto de 2026.

"Después de perder a tanta gente, Rusia apenas ha logrado hacerse con mil kilómetros cuadrados de nuestra tierra este año y hemos liberado ya una parte significativa de la misma (...) Putin está pagando con un sinfín de vidas por cada kilómetro", ha agregado antes de extender esta crítica a Corea del Norte, que ha enviado efectivos al frente.

"¿Por qué los coreanos debieran dar sus vidas en una guerra contra Ucrania? Kim Jong Un los utiliza como si fueran una moneda de cambio y obtiene algo a cambio", ha declarado, apuntando a las "mayores capacidades" militares de Pyongyang, si bien ha asegurado que ciudadanos de hasta 47 países han participado en el conflicto del lado de Moscú. "De Ghana, Nepal, Tayikistán, India, Yemen, Guinea, Zimbabue, Cuba, Bielorrusia, Sudán, Sudáfrica, muchos otros países", ha puntualizado.

Zelenski, que ha asegurado que su par ruso "fracasará", ha incidido en que Putin no se contentará con tener la región de Donetsk. "Quiere más. Nuestras ciudades Odesa, Járkov, Dnipró y otras. Amenaza a Moldavia, Polonia y a los estados bálticos constantemente. Parece que nunca puede decir 'ya es suficiente'. ¿Se pueden imaginar ustedes a Putin sin guerra?", se ha interrogado.

El objetivo de Kiev es acabar con "la capacidad de Rusia para financiar, prolongar, hacer más brutal, más destructiva" la guerra. "Las finanzas de Rusia y su producción es lo que tenemos que parar si queremos parar a Putin", ha precisado antes de reclamar que los países limiten sus relaciones comerciales con Moscú.

"Cuando alguien debilita las sanciones contra Rusia, contra los oligarcas, lo que hace es facilitarle la vida a los ricos rusos, pero lo que hace es prolongar la guerra. Más tiempo para que Putin envíe a los pobres al frente", ha agregado Zelenski, que ha afeado el "abuso" del derecho a veto que tienen Rusia y otros cuatro países en el Consejo de Seguridad, lo cual "aleja la paz cuando Rusia puede siempre decir no a la diplomacia".

En este sentido, Zelenski ha manifestado su deseo de reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, de quien ha destacado que "puede influir en Rusia más que muchos otros". "No hemos tenido la oportunidad de hablar directamente con el líder de China, que hoy se encuentra en Estados Unidos, pero no aquí (...) Nos gustaría que deseara la paz tanto como nosotros en Ucrania", ha señalado.

El dirigente ha informado además de que Ucrania está "intensificando" su programa contra misiles balísticos con la participación de países europeos, ha confirmado que ha firmado acuerdos con Filandia y Australia, y al hilo ha invitado los países del Golfo a sumarse a iniciativas de este tipo.

Por otra parte, ha advertido de que tecnologías como la inteligencia artificial "empiecen a tomar decisiones sobre lo que ocurre en el campo de batalla". "Necesitamos la paz antes de llegar a ese punto", ha reclamado.

"El líder de Rusia, 'paciencia cero', el hombre que empezó esta guerra que llevó a la guerra más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente tendrá que abandonar el mundo, pero mientras siga haciendo la guerra, más mal seguirá creando en todo el mundo. Nada lo puede parar salvo el valor de las personas. Esperemos que el valor y la valentía sigan ahí", ha manifestado.

Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y afea la falta de autoridad la ONU

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha reivindicado la soberanía de su país sobre las islas Malvinas, administradas por Reino Unido, y ha cuestionado la autoridad de Naciones Unidas por no "hacer valer" sus resoluciones. "No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias", ha dicho.

"Malvinas es para nosotros una causa nacional, repito, Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar", ha señalado durante la 81ª edición de la Asamblea General de la ONU, acusando a la organización multilateral de "mirar para el otro lado" en la disputa con Reino Unido por el archipiélago.

El mandatario ha afeado que nada "ha cambiado" desde que hace medio siglo la Asamblea General adoptara la resolución 3149, la primera sobre las Malvinas y que instaba a ambos países a abstenerse de adoptar medidas "unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta". Así, ha cargado contra las autoridades de la isla, que en la víspera anunciaron la prórroga por cinco años de las licencias sobre actividades petrolíferas en la zona, medidas que Buenos Aires "rechaza por ilegales e ilegítimas". "Toda actuación en este sentido no autorizada por Argentina constituye un acto ilícito tanto a la luz del Derecho Internacional, incluida la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como del Derecho Interno Argentino", ha recalcado.

"Por eso quiero plantear una pregunta, ¿de qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad? No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias, porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde su autoridad", ha incidido Milei.