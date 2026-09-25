Bruselas expedienta a España por no aplicar las nuevas reglas contra el blanqueo de capitales

Los Estados miembros tenían hasta el pasado 10 de julio para incorporar esta parte de la normativa.

El control del blanqueo de capitales: así se atacó el corazón del narcotráfico durante la existencia de la unidad de élite

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La Comisión Europea ha abierto este viernes un expediente sancionador contra España y otros 17 países por no haber trasladado plenamente a su legislación nacional determinadas disposiciones de la nueva directiva europea contra el blanqueo de capitales, que refuerza, entre otras cuestiones, el acceso a la información sobre los propietarios reales de empresas y otras entidades.

La reforma forma parte de la sexta directiva europea para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y busca facilitar que las autoridades competentes, las entidades obligadas y otros organismos autorizados puedan consultar los registros de titularidad real, que permiten identificar a las personas que poseen o controlan en última instancia una sociedad.

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Los Estados miembro tenían hasta el pasado 10 de julio para incorporar esta parte de la normativa a sus respectivas legislaciones, pero Bruselas ha constatado que España y otros 17 países no han comunicado todavía su plena transposición. En concreto, el retraso afecta también a Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Finlandia.

El Ejecutivo comunitario considera que la aplicación progresiva de la nueva directiva resulta "esencial" para corregir las debilidades del sistema financiero europeo y garantizar que todos los países de la UE apliquen de manera "coherente y eficaz" las reglas destinadas a prevenir el blanqueo de capitales.

El Gobierno tiene dos meses para completar la transposición

La apertura del expediente se materializa con el envío de una carta de emplazamiento que da a las autoridades españolas un plazo de dos meses para completar la transposición pendiente y comunicar al Ejecutivo comunitario las medidas adoptadas.

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Así las cosas, Bruselas recuerda que, de no recibir una respuesta satisfactoria de parte de España, procederá a avanzar a la segunda fase del expediente, un dictamen motivado, que es la última oportunidad de negociación antes de elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).