Un grupo de pasajeros logró inmovilizar a uno de los dos pilotos que habría apuñalado a su compañero para hacerse con el control de la aeronave

Altercado entre pilotos en un vuelo a Israel: un pasajero asegura que un tripulante apuñaló al otro para evitar un atentado

Compartir







El vídeo grabado en el interior de un avión de FlyDubai ha permitido reconstruir los momentos de pánico que vivieron los pasajeros después de que la aeronave descendiera bruscamente casi 5.000 metros en menos de 30 segundos. Las imágenes, tomadas por uno de los viajeros, muestran el impacto inmediato del incidente con gritos en varios idiomas, llantos y la sensación generalizada de que el avión iba a estrellarse.

Según la investigación preliminar, el origen del descenso fue un altercado en cabina. El copiloto habría apuñalado al piloto, en lo que podría haber sido un intento de atentar contra la aeronave. El vídeo confirma la gravedad de la situación ya que ambos aparecen ensangrentados en el suelo, rodeados de pasajeros que narran en primera persona lo que está ocurriendo.

174 pasajeros a bordo, la mayoría de nacionalidad israelí

Durante esos segundos de caída, el avión emitió primero una alerta de emergencia general y después otra de interferencia ilícita o secuestro, lo que refleja la confusión inicial sobre la naturaleza del incidente. Testigos aseguran que el piloto pidió ayuda tras una discusión en cabina, momento en el que se habría producido la agresión.

A bordo viajaban 174 pasajeros, entre ellos un centenar de israelíes que, mientras el avión lograba finalmente aterrizar en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudí, cantaban ‘Od Avinu Chai’ , ‘Nuestro Padre aún vive’, una canción hebrea que habla de supervivencia. El aterrizaje se produjo con el timón del ala trasera roto, y fue posible gracias a la intervención de dos pilotos que viajaban como pasajeros, quienes asumieron el control de la aeronave tras el ataque.

Los dos pilotos han sido hospitalizados tras el aterrizaje del aparato en el aeropuerto de Tabuk, según ha confirmado la compañía gestora del aeródomo.