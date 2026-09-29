Claudia Barraso 29 SEP 2026 - 16:50h.

El fallecido, Jonathan McKinsey, tenía una orden de alejamiento tras ser acusado de maltratar a sus hijos: había pedido el divorcio de su mujer

Los cómplices del asesino de Meriane, la mujer muerta en Benidorm, trasladaron y quemaron el cuerpo descuartizado bajo amenazas

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Las autoridades de California están investigando el asesinato de Jonathan McKinsey, un ingeniero de videojuegos y director en el ‘The New York Times Games’ que fue encontrado muerto el sábado por la tarde con varios disparos de bala en la localidad de Dublin, al este de San Francisco.

Un agente de la Policía de Dublin fue quien se encontró al fallecido tirado en el suelo y con varias heridas provocadas por disparos de bala. Aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarle, no consiguieron hacer nada por salvarle la vida y fue declarado muerto en el mismo lugar donde fue encontrado, según confirma la agencia EFE.

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Varios testigos señalaron que los disparos fueron realizados por una pareja de ancianos. Las autoridades localizaron y encontraron a Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, a quienes señalaron como los supuestos responsables del homicidio.

Detenidos en la cárcel a la espera de juicio

La pareja fue identificada como los suegros de la víctima. Ambos permanecen detenidos en la cárcel a la espera de la presentación de cargos, indicó -en un comunicado- la policía, que investigan las causas del crimen. El periódico The New York Times informó que McKinsey trabajaba con ellos desde 2023.

Además, según ha confirmado el medio ‘CNN’ el homicidio ocurrió una semana antes de que se produjese el juicio por el caso de divorcio de la hija de los detenidos con el fallecido. La pareja estaba casada desde el año 2012 y tenían tres hijos en común, según confirma el medio ‘CNN’.

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Su mujer le denunció por maltrato a sus hijos

El mismo medio ha afirmado que su mujer le habría denunciado en 2023 por agredir a uno de sus hijos y usar una disciplina física severa con ellos en general. Y el año pasado ella habría conseguido una orden de alejamiento por violencia doméstica tras ser acusado de un delito de maltrato infantil. La Policía reconoció que el fallecido habría abofeteado a uno de sus hijos y puso en peligro a otro de ellos.

Cuando se produjo su asesinato, se encontraba en liberad bajo fianza y había intentado ingresar en un programa de salud mental. Además, tras la denuncia de su mujer habría solicitado el divorcio y pasar más tiempo con sus hijos.