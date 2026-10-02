Contó al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada televisada, cómo logró salvar a sus pasajeros.

El copiloto que acuchilló al capitán del vuelo F1073 de Flydubai “pidió que lo mataran” tras ser reducido por los pasajeros

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El comandante Smit Machchhar, que se recupera en un hospital de Abu Dabi, contó al primer ministro indio, Narendra Modi, durante una videollamada televisada, que sabía que tenía que lograr ponerse en pie y llegar a la puerta para salvar a sus pasajeros del vuelo Flydubai. El piloto ya se ha convertido un héroe en la India.

"Tenía muchas heridas. Me había caído", dijo desde el hospital, con la cabeza vendada y tubos en la nariz, antes de romper a llorar al recordar el ataque. "Estaba luchando por mi vida. En un momento dado me di cuenta de que, si no me levantaba... los pasajeros perderían la vida", explicó a Modi. "Tenía (...) tantas heridas que me desplomé. Fue entonces cuando sentí que el avión estaba cayendo. Sabía que era mi última oportunidad y que la puerta estaba justo ahí", relató. "En ese momento seguía recibiendo golpes, pero simplemente abrí la puerta y todo el mundo entró".

Machchhar, natural de Bombay, resultó gravemente herido en el ataque del miércoles, pero finalmente consiguió abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que varios pasajeros entraran y redujeran al atacante mientras el Boeing 737 descendía bruscamente, según testigos y las autoridades israelíes.

El vuelo transportaba a 182 personas de Dubái a Tel Aviv, fue desviado a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, para realizar un aterrizaje de emergencia. FlyDubai afirmó el miércoles que el avión quedó bajo control de los miembros de la tripulación que se encontraban de servicio, "que desviaron el vuelo y aterrizaron el avión de forma segura". Un funcionario regional señaló que los miembros de la tripulación eran pilotos en formación.

Modi dijo a Machchhar que su "valor, paciencia y sangre fría" habían salvado muchas vidas. De hecho, su acto heroico se produjo mientras el piloto era consciente de que el avión caía en picado. Machchhar contó que durante aquellos momentos difíciles recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado al dios Hanuman, representado como un dios mono, y que tradicionalmente se recita como una oración para pedir fuerza y valor. "El dios Hanuman me dio valor", dijo a Modi.

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"No creo que haya mucho en el manual sobre qué hacer si te apuñalan"

Machchhar, casado y con dos hijos, lleva unos cuatro años trabajando para Flydubai, según su perfil de LinkedIn. Antes de incorporarse a la aerolínea, trabajó durante 11 años en SpiceJet, una compañía india de bajo coste, donde ejerció como comandante sénior y capitán de formación en línea. Con SpiceJet acumuló más de 9.750 horas de vuelo.

Philip Kean, director ejecutivo de Mainland Air, la escuela de vuelo de Nueva Zelanda en la que se formó Machchhar, explicó que los pilotos reciben formación para hacerse cargo del avión si otro miembro de la tripulación queda incapacitado. Sin embargo, esa formación no suele prepararles para un ataque con arma blanca por parte de un compañero, declaró este viernes a The Associated Press. "No creo que haya mucho en el manual sobre qué hacer si te apuñalan", dijo Kean.