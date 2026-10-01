Un fontanero, un ejecutivo financiero, un corredor de seguros y un dentista, los héroes del Flydubai

Netanyahu no podía creer que un fontanero asiduo de Mayday, la serie documental sobre catástrofes aéreas, hubiera podido levantar el morro de un avión.

El copiloto del vuelo Flydubai, de Omán, incumplió con su pasaporte las condiciones para operar en el país

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Un fontanero, un ejecutivo financiero, un corredor de seguros y un dentista salvaron la vida de 174 pasajeros. En una entrevista de hace un año, el capitán Smit Machchhar dijo que su tripulación podía salvarle la vida, pero nunca se imaginó que su copiloto intentaría matarle durante un vuelo. Y que le haría frente ayudado por pasajeros.

Yaniv Hayun, fontanero, fue uno de estos héroes. Narra cómo a pesar del impacto consiguió entrar en la cabina. "Alguien gritó "¡Apuñalamiento!" y luego el avión se sacudió. Corrí a la cabina y el avión se precipitó. Todos salimos despedidos. Agarré al atacante, lo estrangulé y lo saqué".

Desde la fila 18 corrió el ejecutivo Tzvika Manes y el corredor de seguros Assaf Rajuan. Se abalanzaron sobre el copiloto y lo inmovilizaron. El fontanero tomó los mandos del avión. “Empecé a tirar de la palanca“, le dijo a Netanyahu, sorprendido: "¿Tú tiraste de la palanca?” . El hombre dice "Sí". ¿Hacia atrás? le dice incrédulo Netanyahu. “Sí, vi la serie Mayday, señor primer ministro. El avión empezó a estabilizarse un poco", confiesa el fontanero.

Netanyahu no podía creer que un fontanero asiduo de Mayday, la serie documental sobre catástrofes aéreas, hubiera podido levantar el morro de un avión que caía con una aceleración de 1100 km por hora.

El dentista Shota Musaev es otro de los héroes que impidió la tragedia. Mantuvo con vida al piloto herido. Y dos pilotos que se encontraban entre el pasaje, aterrizaron. Instito de supervivencia, heroicidad, o milagro. Lo que está claro es que en el vuelo Flydubai hubo un villano, pero también unos cuantos héroes.