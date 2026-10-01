El copiloto del vuelo Flydubai, de Omán, incumplió con su pasaporte las condiciones para operar en el país

Esperanza Calvo 01 OCT 2026 - 16:08h.

Se investiga también cómo fue posible que entrara en el avión con un arma.

El piloto acuchillado del avión de FlyDubai logró abrir la cabina "casi masacrado hasta la muerte" y ello permitió a los pasajeros reducir al agresor

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¿Atentado yihadista? ¿Un acto suicida intentando estrellar el avión? Hay muchas incógnitas alrededor del incidente del avión de FlyDubai. El gobierno israelí ha llegado a asegurar que se ha evitado otro 11S, pero tampoco descarta otro tipo de motivación que no sea terrorista. De momento, se investiga cómo metió el arma y el pasado del copiloto, nacido en Omán.

Mientras el avión perdía altura y los pasajeros entraban en pánico, la torre de control recibía una primera alerta de emergencia. Seis minutos después, otra por secuestro.

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En ese tiempo, el piloto, ya herido, estaba siendo apuñalado por el copiloto, que pudo ser inmovilizado por parte de la tripulación y pasajeros tras intentar estrellar el avión. Los pasajeros lograron atarle las manos con el cable de unos auriculares.

Del copiloto que estuvo a punto de provocar una matanza solo sabemos que es de Omán y que Emiratos Árabes investiga su pasado porque el avión está registrado en ese país. Ahora, el presunto terrorista, está detenido en Arabia Saudí, país donde aterrizó de emergencia el avión.

Netanyahu dice que el copiloto recibió adoctrinamiento islamista radical

Netanyahu dice que había recibido adoctrinamiento islamista radical y que se ha evitado otro 11S. "Es evidente que este hombre odiaba a los israelíes". Se ha mostrado más prudente al ser preguntado por si Irán está detrás de los hechos. "Es demasiado pronto para decirlo", contesta.

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Israel investiga además si Flydubai incumplió las condiciones para operar en el país: los pilotos deben tener pasaporte de Estados que mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Omán no las tiene.