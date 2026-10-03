El aparato realizaba un transporte médico desde la isla de la Gran Bermuda

La búsqueda del avión se centra en las aguas cercanas a la localidad de Nantucket

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La Guardia Costera estadounidense ha informado de la puesta en marcha de una operación de búsqueda de un avión privado medicalizado desaparecido con seis personas a bordo cerca de Boston y que cubría un trayecto entre las Bermudas y Boston. El avión Gulfstream G100 de la empresa Latitude Air Ambulance perdió en contacto con los controladores aéreos en la mañana del sábado. Ya se han desplegado medios aéreos y de supreficie para la búsqueda, informa la televisión 'NBC News'.

El aparato realizaba un transporte médico desde la isla de la Gran Bermuda, ha explicado el director de operaciones de Latitude Air Ambulance, Clarence Togeretz.

El avión no llegó a la hora prevista

El director de operaciones de Latitude Air Ambulance, Clarence Togeretz, ha afirmado que mantienen la esperanza."Siempre nos preocupa cuando nuestro personal no se comunica a la hora prevista, pero vamos a ser optimistas y positivos y a decir que eso no significa que haya pasado lo peor", ha explicado en declaraciones a NBC News.

La Autoridad de Puertos de Massachusetts responsable del Aeropuerto Internacional Logan de Boston ha confirmado que el avión no llegó a la hora prevista. La búsqueda se centra en las aguas cercanas a la localidad de Nantucket.