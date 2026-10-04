Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente sin necesidad de una segunda vuelta

Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 41,28% de votos

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El candidato del ultraderechista Partido Liberal a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, podría lograr la elección directa en primera vuelta en las elecciones celebradas este domingo, ya que obtiene un 50,24% de votos, según resultados oficiales correspondientes al 4,58% del escrutinio. Este resultado supondría la elección directa de Bolsonaro como presidente, sin necesidad de una segunda vuelta.

Para imponerse en primera vuelta, un candidato a presidente necesita obtener el 50% más uno de los votos válidos. Si eso no ocurre, habrá segunda vuelta electoral el 25 de octubre.

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Lula da Silva tendría un 41,28%

Su rival y presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, obtendría un 41,28% de votos, según el escrutinio, que corresponde a un porcentaje aún mínimo.

Este resultado corresponde al escrutinio de 20.853 secciones, del total de 499.248 que contempla el Tribunal Superior Electoral, máximo responsable del proceso.

158,7 millones de votantes estaban convocados a las urnas

Los colegios electorales de Brasil cerraron sus puertas a las 17:00 hora local (20.00 GMT) de este domingo para dar inicio al recuento electrónico de los votos en las elecciones presidenciales, regionales y legislativas del país.

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Unos 158,7 millones de votantes estaban convocados a las urnas para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

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La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, quienes además no han participado en ningún debate para comentar y contraponer públicamente sus propuestas.