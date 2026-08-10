Su imagen ya es habitual en la política británica con su traje negro y gris y su capa plateada

El líder ultraderechista británico Nigel Farage dimite de su escaño y fuerza elecciones

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Reino Unido ha tenido siete primeros ministros en 10 años. El líder de Reform UK, Nigel Farage, anunció su dimisión como diputado después de verse envuelto en un escándalo por las criptodonaciones que recibió de amigos millonarios. Farage presentó su denuncia para volver a presentarse por la misma circunscripción en unas elecciones parciales.

El resto de partidos ha querido deslegitimizarlo y no han presentado a sus candidatos como protesta. Y esta situación ha traído de vuelta a un personaje conocido: el 'Conde Carabasura'. Se trata de un "guerrero interespacial" que cuenta con su propio programa y se perfila como el rival de Farage.

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Conde 'Carabasura', un rival para los políticos británicos

Detrás del guerrero Count Binface está el humorista Jon Harvey. Su imagen ya es habitual en la política británica con su traje negro y gris, su capa plateada y su casco con forma de cubo de basura que le cubre la cabeza. Entró por primera vez en campaña en 2017, cuando se presentó contra Theresa May bajo el nombre de Lord Buckethead.

Después adoptó su identidad actual y ha retado en las urnas a Boris Johnson, Rishi Sunak y al alcalde de Londres, Sadiq Khan. En 2021 obtuvo 92.896 votos en las elecciones municipales de Londres y terminó noveno entre 20 candidatos; en 2024 logró 24.260 votos y presumió de haber superado al candidato de la formación ultraderechista Britain First. En esta ocasión, se espera que uno de cada cinco voten a este guerrero intergaláctico.

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"Seré un candidato de unidad", dijo el candidato

El candidato se ha ofrecido como una especie de aspirante de unidad: "Laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes: exijo que os retiréis en Clacton". "Seré un candidato de unidad y prometo construir al menos una vivienda asequible. Nigel Farage dice que quiere 'el pueblo contra el establishment'. Que así sea. Dejadlo en mis manos". Al preguntarle en una entrevista en BBC por su principal ventaja electoral, dijo: "No soy Nigel Farage".

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Nigel Farage niega haber actuado mal y ha denunciado una ofensiva del "establishment", pero sus rivales lo ven como una forma de desviar la atención y ganar tiempo. El primer ministro, Keir Starmer, acusó al líder de Reform UK de estar "metido hasta el cuello" en un escándalo, mientras que el líder liberal demócrata, Ed Davey, pidió a los partidos que no dieran oxígeno a lo que calificó como un "proyecto de vanidad".