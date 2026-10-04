Los agentes se encontraban patrullando una fiesta vecinal cuando se produjo un tiroteo

Algunas de las víctimas resultaron gravemente heridas mientras que otras sufrieron lesiones leves

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Al menos dos personas han muerto y otras 35 han resultado heridas en el estado norteamericano de Georgia durante un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en la localidad de Vienna, según ha confirmado la oficina de investigación estatal en un comunicado.

Brett Walls, el forense del condado de Dooly, Georgia, dijo que dos hombres, de 20 y 23 años, fueron declarados muertos en el lugar de los hechos en Vienna, Georgia, alrededor de la 1:15 de la madrugada. El señor Walls declaró que algunas de las víctimas resultaron gravemente heridas, mientras que otras sufrieron lesiones leves.

Según informó la Oficina de Investigaciones de Georgia, los agentes se encontraban patrullando una fiesta vecinal cuando se produjo un tiroteo.

No hay detenidos

El incidente tuvo lugar sobre las 01.25 durante "una fiesta vecinal" y la respuesta policial se encontró con "dos personas declaradas muertas en el lugar y varias personas heridas de bala", trasladadas a varios hospitales de la región para recibir tratamiento.

Los cuerpos de las dos víctimas fallecidas serán trasladados a la oficina del médico forense de la oficina de investigación del estado, donde se les practicarán las autopsias. De momento, no hay información sobre sospechosos ni detenidos.