Medios estadounidenses han confirmado que el joven abatido por la Policía en la Casa Blanca tenía 21 años y problemas mentales

Nuevo tiroteo junto a la Casa Blanca: muere el autor, herido tras un intercambio de disparos con la policía

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El joven muerto por disparos del Servicio Secreto de EE.UU. en la tarde de este sábado al acercarse y tirotear un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca tenía 21 años, había sido detenido anteriormente en la zona y tenía problemas mentales, según medios estadounidenses.

El hombre, identificado como Nasire Best, había sido arrestado anteriormente en los accesos a la Casa Blanca, según diferentes diligencias abiertas en los tribunales y había sido llevado a un centro psiquiátrico en junio del año pasado tras protagonizar otro incidente en el área de la Casa Blanca, donde aseguró que era Jesucristo, indicó CNN.

Agentes del Servicio Secreto dispararon a Best, después de que este se acercara a un puesto de control de seguridad y disparara, según los medios. El diario New York Times indicó que el tiroteo se produjo después de que el hombre sacara un arma de una bolsa y comenzara a disparar contra los agentes.

Así sucedieron los hechos

El suceso ocurrió poco antes de las 18:00, hora local (11:00 GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente estadounidense, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido. Según los medios, Best había sido arrestado en julio del año pasado por entrar en una zona restringida del predio de la Casa Blanca, ignorando las indicaciones y órdenes de detenerse.

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Un mes antes había sido llevado a un centro psiquiátrico por impedir a un vehículo el acceso al ala este de la Casa Blanca, entonces les dijo a los policías que "era Jesucristo y quería que lo arrestaran". Aparentemente un magistrado impuso una orden de alejamiento del lugar y había otra orden contra él por no presentarse a una vista judicial en agosto pasado.

Había decenas de periodistas dentro

El sonido de los disparos lo escucharon decenas de periodistas y sus equipos de producción que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca informando sobre el posible acuerdo entre EE.UU. e Irán, anunciado por el presidente horas antes, causando miedo entre los comunicadores.

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La caótica escena quedó plasmada en el reporte de Selina Wang, reportera de ABC, que se encontraba filmando un segmento y al escuchar los múltiples disparos se tiró al piso buscando refugio. Los periodistas fueron trasladados a la sala de conferencias de la Casa Blanca, según informó una fuente a EFE, para después ser evacuados.

Una vez dentro, se les indicó que buscaran refugio en el lugar, mientras los agentes del Servicio Secreto gritaban"«¡tírense al suelo!" y alertaban sobre "disparos", detalló CNN. La orden de cierre de la Casa Blanca duró aproximadamente una hora, pero la seguridad fue reforzada en las calles y la Guardia Nacional custodiaba la entrada de los visitantes.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en su cuenta de X que la agencia ha desplegado agentes para ayudar al Servicio Secreto en la investigación. Las calles cercanas al lugar del tiroteo permanecen cerradas mientras se desarrollan las indagaciones.