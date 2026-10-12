"Trump, engañado por la fantasía de conquistar Irán, ha lanzado una de las guerras más estúpidas de la historia humana", afirma el líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán,

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El líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha asegurado este domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de las siete condiciones planteadas por Teherán para la reapertura del estrecho de Ormuz, pero que en conjunto su respuesta no ha sido adecuada.

"Estados Unidos ha accedido a algunas de las siete condiciones de Irán, pero consideramos que su respuesta es inadecuada", ha dicho Rezai en un mensaje publicado en redes sociales. El responsable iraní ha advertido de que "la diplomacia iraní ha cambiado y no habrá una vuelta al 'statu quo ante'".

Irán afirma que Donald Trump ha lanzado "una de las guerras más estúpidas de la historia" y habla de "fracaso" de Estados Unidos

"Trump, engañado por la fantasía de conquistar Irán, ha lanzado una de las guerras más estúpidas de la historia humana tras ser embaucado por (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu", ha añadido.

Rezai considera que Estados Unidos "ha fracasado en su intento de reabrir Ormuz y recurre al contrabando". "Las fuerzas militares estadounidenses jamás habían caído tan bajo", ha planteado en redes sociales.

Este mismo domingo la televisión pública iraní Press TV ha publicado una entrevista con Rezai en la que ha recordado que "no habrá negociación a menos que se acepten las siete condiciones" planteadas.

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"Los estadounidenses ya nos han respondido. En su respuesta aceptan algunas de nuestras condiciones, mientras que la situación de otras sigue siendo poco clara y existen ambigüedades", ha argumentado.

En caso de que se reanuden las hostilidades, Rezai ha advertido de ataques contra "nuevos objetivos" y ha mencionado en particular "activos de elevado valor" en Emiratos Árabes Unidos y alrededor del estrecho de Ormuz. Los cables de internet, centros de datos, instalaciones de inteligencia artificial y otros objetivos ubicados en la región "serán destruidos", ha advertido.