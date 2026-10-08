Irán continúa valorando la propuesta de paz de Washington

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que no ordenará "ningún" ataque contra Irán antes de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 3 de noviembre. Por otra parte, las autoridades iraníes sostienen que esperarán "unos días" para responder a la última propuesta de paz presentada por Washington que tiene como objetivo finalizar el conflicto en Oriente Próximo.

El inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que no atacará Teherán "aunque se encuentra en una situación muy delicada, tanto económica como militarmente", mientras mantiene "conversaciones fructíferas" con las autoridades iraníes.

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En un mensaje difundido en sus redes sociales, Donald Trump ha señalado que no atacará Irán antes de las elecciones de mitad de legislatura del país anglosajón y ha reiterado su interés de que el país de Asia Occidental no disponga de armas nucleares: "No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de legislatura que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre. ¡Irán no tendrá armas nucleares!".

No obstante, el mandatario estadounidense ha recalcado que el bloqueo naval impuesto a Irán "seguirá en pleno vigor y efecto". Además, en referencia al bloqueo en el estrecho de Ormuz, Trump ha mencionado que "el petróleo está fluyendo en cantidades récord de barriles a través del estrecho de Ormuz". "¡22 millones de barriles solo anoche, sin que ni un solo barril procediera de Irán ni se dirigiera a él!" ha precisado el Jefe de Estado de Estados Unidos.

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Irán continúa con las valoraciones a la propuesta de Estados Unidos

El Gobierno de Irán ha asegurado este mismo jueves que responderá "en unos días" a la última propuesta de paz presentada por Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Próximo, después de que Washington rechazara el último plan propuesto por Teherán y entregara respuesta a la misma a través de los mediadores.

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El plan de Teherán fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada a finales de septiembre en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones medidas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.