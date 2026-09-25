Alberto Rosa 25 SEP 2026 - 19:57h.

El fotoperiodista español galardonado con el Premio Internacional Rey de España ha pedido ayuda económica para adquirir un nuevo equipo fotográfico

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El fotoperiodista español Diego Herrera, que se encuentra cubriendo la guerra de Ucrania como ‘freelance’ ha denunciado en sus redes sociales haber sufrido el ataque de un dron ruso cuando se encontraba en la localidad de Sloviansk, a pocos kilómetros del frente en la provincia de Donetsk.

“Mi coche civil y mis cámaras han sido destruidos por un dron FPV ruso”, ha escrito en una publicación el periodista, junto a un vídeo de su coche ardiendo, un Seat Ibiza y unas imágenes de sus cámaras quemadas y destruidas a consecuencia de la explosión y el posterior incendio del vehículo.

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Junto al fotoperiodista español iba el reportero sueco Mustafá Can. Ambos se encontraban en un edificio próximo al vehículo, por lo que resultaron ilesos. El Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania ha condenado el ataque ruso contra los fotoperiodistas. "Las tropas rusas han perpetrado un ataque con dron contra un vehículo con periodistas en su interior", han señalado en un comunicado difundido a través de Telegram.

El reportero español ha manifestado su intención de seguir en Ucrania cubriendo el conflicto, pero ha pedido ayuda económica a través de las redes para poder comprar un nuevo equipo fotográfico. “Si alguien quiere ayudarme a comprar un nuevo equipo de fotografía, aquí está mi dirección de PayPal”, ha escrito Herrera en la publicación.

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Diego Herrera fue galardonado en 2024 con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en la categoría de fotografía por un reportaje sobre la muerte y la precariedad del conflicto en Ucrania tras la invasión rusa, publicado en ‘Revista 5W’