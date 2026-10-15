Trump decide no retrasmitir en directo el fusilamiento del preso Nidal Hasan como hasta ahora tenía previsto

Donald Trump aprueba la ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, psiquiatra "yihadista" del Ejército de EEUU que mató a 13 personas en una base de Texas

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Donald Trump ha decidido, finalmente, cancelar la retransmisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan, el militar condenado a pena de muerte por acabar con la vida de 13 personas en la base de Fort Hood en 2009. La decisión del presidente estadounidense ha llegado tras la oleada de críticas que recibió la noticia de la emisión del pelotón por fusilamiento previsto para el 3 de diciembre.

Trump ha querido matizar no obstante que no estaba particularmente en contra de la retransmisión porque "habría sido un poderoso disuasorio porque el mundo entero habría sido testigo de cómo América lidia con terroristas y escoria" como Hasan.

"Sin embargo, hay mucha gente muy buena y con muy buena voluntad que preferiría no verle morir, ya sea a traves de internet o de cualquier otro medio visual", ha apostillado en sus redes sociales.

Así pues, Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre por un pelotón de fusilamento en un "evento que no será retansmitido" pero las familias de los fallecidos (como admite la ley estadounidense) "podrán acudir en persona si así lo desean porque se merecen ser testigos de cómo se hace justicia".

Las palabras del secretario sobre el fusilamiento

El secretario justificó la decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen "consecuencias graves", de acuerdo con declaraciones a medios locales. El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde, en Fort Hood, y consideró "obvio" que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

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Cuando le preguntaron por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación de Hegseth, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945. Hasan, psiquiatra del Ejército, fue declarado culpable en 2013 de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato por el ataque, por los 32 heridos que dejó.