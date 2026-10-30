Robert Prevost, ciudadano estadounidense que ha tenido varios enfrentamientos con Donald Trump, emite su voto por correo en Chicago.

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El papa León XIII ha votado en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, siendo la primera vez en la historia que un pontífice en ejercicio emite un voto en unas elecciones políticas. Robert Prevost, quien ha tenido varios enfrentamientos con el presidente estadounidense Donald Trump, emitió su voto por correo desde Chicago, su ciudad natal, informó el Vaticano el viernes. Leo se convirtió en el primer líder estadounidense de la Iglesia Católica el año pasado tras la muerte del papa Francisco.

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El Vaticano afirmó que León XIV “ha ejercido su derecho al voto como ciudadano estadounidense siempre que tuvo la posibilidad de hacerlo”, incluso en Perú, donde vivió durante años como misionero. “El Santo Padre expresa su convicción en el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió el comunicado.

Robert Prevost, solicitó el voto por correo el 3 de octubre, registrándose en una dirección en New Lenox, Illinois. Eso fue diez días antes de que le operaran para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho. El pontífice ha ido retomando gradualmente sus actividades desde que recibió el alta hospitalaria el 17 de octubre.

Donald Trump, que sintió como un orgullo la elección de un papa estadounidense, ha tenido varios enfrentamientos con Leon XIV. Algunos sobre la guerra con Irán, contra la que se pronució el papa. Trump calificó la reacción de este como la de una persona "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior". El Papa siempre se ha mostrado orgulloso de su país del que valora la libertad, oportunidad y acogida a los inmigrantes.