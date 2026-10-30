Última hora del accidente de trenes en Urda| Page no descarta que pasen de 70 los fallecidos
Todos los partidos apuntan al ministro de Transporte, Óscar Puente que comparecerá el próximo 3 de noviembre ante el Congreso
El primer informe revela que "las averías e instrucciones" podrían ser las causas del accidente de trenes en Urda
La conmoción por el accidente de trenes en Urda, Toledo se extiende por toda España. El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, de los cuales 13 han sido identificados, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID). Todos se preguntan qué ha pasado y cómo ha podido ocurrir una tragedia de esta magnitud. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han comparecido tras la reunión del Cecopi del accidente ferroviario y ha informado que no descarta que los fallecidos superen los 70 y ha anunciado que se rebaja a 1 el nivel de emergencia.
Los primeros informes técnicos revelan problemas técnicos y un fallo humano, pero quedan mucha investigación por hacer. Mientras continúa la investigación de lo sucedido y la identificación de víctimas los partidos políticos apuntan al ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparecerá el 3 de noviembre en el Congreso.
Número de Atención de Renfe: 900 10 10 20
Número de Atención de Iryo 900 001 403.
Sánchez promete soluciones para recuperar la "confianza quebrada" en la alta velocidad
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido este viernes soluciones para reforzar el sistema de alta velocidad en España y recuperar "la confianza quebrada" que ha admitido que existe tras los dos últimos accidentes ferroviarios. Sánchez ha prometido esa actuación en una comparecencia tras la nueva visita que ha realizado este viernes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, acompañado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La unidad de criminalística y Policía Judicial de la Guardia Civil buscan restos biológicos en la zona del accidente
La Guardia Civil ha reanudado este viernes los trabajos en la zona donde colisionaron los dos trenes de Renfe y el de Iryo que han dejado al menos 69 fallecidos. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que seguirá trabajando la unidad cinológica de la Guardia Civil, para tratar de localizar posibles restos biológicos. Este viernes se volverá a peinar la zona junto a la unidad de criminalística y de Policía Judicial, para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación judicial, con la previsión de que a lo largo de esta jornada se puedan por finalizados estos trabajos.
Las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda: una atleta, una exministra, dos maquinistas o un guardia civil
A las 08:54 horas de este pasado miércoles 28 de octubre, la tragediasacudía a la sociedad española tan solo diez meses después del trágico accidente de Adamuz.A esa hora, un AVE arrollaba a un tren Iryo en la línea Madrid-Sevilla dejando decenas de muertos. 48 horas después de esta catástrofe ferroviaria, la segunda en lo que va de año en España, los equipos de Emergenciasiguen trabajando en la zona mientras retiran los amasijos de hierro y los vagones siniestrados.Ir a la noticia
García Page no descarta que haya más de 70 fallecidos
El presidente manchego se ha presentado junto al jefe del Ejecutivo tras la reunión del Cecopi y no ha descartado que pasen de 70 los fallecidos en el accidente de trenes en Urda. El presidente Emiliano García-Page, además, ha informado que el CECOPI ha decidido bajar el nivel de alerta al 1, lo que significa que seguirán la labores sobre el terreno.
España sufre 142% más de accidentes ferroviarios desde 2018 e invierte casi la mitad que la UE-14
Los accidentes ferroviarios se han incrementado un 142% desde 2018 en España y la inversión dedicada al mantenimiento ferroviario por cada mil kilómetros de vía es casi la mitad que la de la Unión Europea de los 14 (UE-14), según publica este viernes el Instituto Juan de Mariana. El 'think tank' liberal considera que este "deterioro" no puede atribuirse a la falta de recursos, ya que han crecido partidas como el gasto sanitario (un 43%) y el educativo (un 40%), sino que "el problema es cómo se gasta" ese dinero: "qué incentivos gobiernan la gestión de los servicios, quién responde por sus resultados y qué margen de elección tienen los ciudadanos que los financian.
Consumo trabaja para recuperar la norma que topa los precios en situaciones de catástrofe
El Ministerio de Consumo busca recuperar la norma que topa los precios de servicios o productos en situaciones de catástrofe, con el fin de evitar abusos a los consumidores como los detectados en el transporte alternativo a raíz del trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El Gobierno aprobó una norma de estas características el pasado 10 de febrero en el Consejo de Ministros, pero fue posteriormente tumbada con los votos en contra del Partido Popular, Vox y Junts en el Congreso.
El PP pide el cese o dimisión de Puente antes de su comparecencia parlamentaria por el accidente de Urda
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha pedido el cese o la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente por el accidente ferroviario de Urda, apelando a las responsabilidades políticas porque "el país está en shock y herido". "No es normal lo que está viviendo España", ha subrayado en declaraciones a 'RNE'. Muñoz ha apelado a obviedades, en relación a la petición de la dimisión del ministro, que "hacen innecesario que nadie diga nada". "Óscar Puente tiene que dimitir. No hay ningún español en este país que no lo piense", ha añadido.
Trasladan a Madrid a dos de los heridos que estaban hospitalizados en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda
El Gobierno autonómico ha informado este viernes dos pacientes en centros de Castilla La Mancha, han sido trasladados a Madrid y un paciente -que estaba ingresado en el Hospital de Manzanares- ha recibido el alta. Por esta razón el número de personas que siguen hospitalizadas por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha bajado a 39, de los cuales 17 están en la UCI y 22 en sala.
El arzobispo de Toledo oficiará este sábado una misa funeral en Urda por las personas fallecidas
El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, va a oficiar a las 12.00 horas de este sábado, 31 de octubre, una misa de funeral en la iglesia parroquial de Urda por los fallecidos en el accidente ferroviario en Urda. Según la Oficina de Información del Arzobispado, el primado estará acompañado del obispo auxiliar, César García Magán, y de los sacerdotes de las parroquias de Los Yébenes y Urda.
Mejora la situación médica de los cuatro heridos más críticos en el siniestro de Urda
Los cuatro heridos más graves que permanecen en hospitales de la región tras el siniestro ferroviario de Urda han evolucionado positivamente, según ha informado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, que ha apuntado que la situación médica de estas personas "ha mejorado" y hay "cierta esperanza de que puedan salir todos adelante" pese a su "situación delicada".
Padilla, además ha pedido seguir siendo prudente ante la posibilidad de que haya más restos humanos en los vagones y ha pedido tener "mucho cuidado" con las informaciones en una situación "tan delicada".
Puente comparece desde el ministerio de Transorte este viernes a las 11.30
El ministro de Transporte comparecerá este viernes desde la sede de su departamento para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario, aunque fuentes de Moncloa descartan que dimita. La comparecencia de Puente, será después de que la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), encargada de investigar el siniestro de Urda (Toledo), haya informado de que todas las hipótesis sobre las causas del accidente se mantienen abiertas.
El actor César Vicente comunica la muerte de su padre en el accidente ferroviario de Urda: “No hay alma que pueda quitarme esta pena”
El actor César Vicente ha confirmado en un desgarrador mensaje a través de las redes sociales que su padre, al que buscaba desde el trágico accidente ferroviario en Urda, Toledo, está entre los fallecidos del siniestro ocurrido el miércoles, 28 de octubre, tras chocar el AVE 2080 de Renfe, en el que viajaba, con elIryo 6076.Ir a la noticia
El suboficial de Bomberos de Toledo se quiebra al hablar de las tareas de rescate del accidente ferroviario: “Un tren estaba perforando el otro”
Hasta última hora de la noche, los efectivos han seguido trabajando, ayudados de tres grandes grúas, para liberar zonas aplastadas, en busca de restos biológicos de personas fallecidas. Es una tarea minuciosa y muy delicada en la que los agentes se están ayudando de unidades caninas de la Guardia Civil para poder encontrar a más víctimas.Ir a la noticia
Sánchez participa en la reunión de seguimiento del Centro de Coordinación del accidente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa este viernes en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada tras el accidente ferroviario en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la capital castellanomanchega.
Renfe mantiene este viernes servicios especiales para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano
Los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la línea convencional este viernes:
- Entre Madrid y Ciudad Real, los trenes circularán por vía convencional con salidas y llegadas en Madrid-Atocha Cercanías. El tiempo de viaje previsto es de aproximadamente dos horas y media.
- Entre Madrid y Ciudad Real se han programado ocho salidas desde Madrid-Atocha Cercanías, a las 8.00, 10.30, 12.00, 14.00, 16.30, 18.00, 20.00 y 22.30 horas.
- Salidas desde Ciudad Real hacia Madrid a las 5.15, 7.15, 9.00, 11.00, 13.30, 15.00, 17.00, 19.30 y 21.00 horas.
- Salidas desde Ciudad Real hacia Puertollano: a las 7.15, 8.45, 11.00, 14.00, 17.30, 19.30, 22.35 y 23.00 horas.
- En sentido contrario, los servicios partirán de Puertollano a las 4.45, 6.45, 8.15, 10.00, 12.00, 15.30, 18.15 y 20.15 horas.
Realizadas 48 autopsias de los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda
El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real.