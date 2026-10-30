Zoe Armenteros 30 OCT 2026 - 08:35h.

Todos los partidos apuntan al ministro de Transporte, Óscar Puente que comparecerá el próximo 3 de noviembre ante el Congreso

El primer informe revela que "las averías e instrucciones" podrían ser las causas del accidente de trenes en Urda

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La conmoción por el accidente de trenes en Urda, Toledo se extiende por toda España. El Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real ha recibido ya un total de 69 cadáveres de personas fallecidas y de ellos los médicos forenses han realizado hasta el momento un total de 48 autopsias, de los cuales 13 han sido identificados, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID). Todos se preguntan qué ha pasado y cómo ha podido ocurrir una tragedia de esta magnitud. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han comparecido tras la reunión del Cecopi del accidente ferroviario y ha informado que no descarta que los fallecidos superen los 70 y ha anunciado que se rebaja a 1 el nivel de emergencia.

Los primeros informes técnicos revelan problemas técnicos y un fallo humano, pero quedan mucha investigación por hacer. Mientras continúa la investigación de lo sucedido y la identificación de víctimas los partidos políticos apuntan al ministro de Transportes, Óscar Puente, que comparecerá el 3 de noviembre en el Congreso.

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